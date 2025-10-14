Cơn sốt nghệ sĩ Việt bỏ phố về làng

Tân binh giữa cơn sốt “show chữa lành”

Truyền hình thực tế Việt Nam vừa chào đón “tân binh” mang tên Hàng xóm mới - Hello neighbors!, chương trình được kỳ vọng mang lại làn gió mới trong dòng game show khám phá, trải nghiệm nông thôn đang được khán giả yêu thích.

Với format gồm 12 tập, chương trình đưa dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Hương Giang, Chi Pu, Tuấn Ngọc, An Trương, Ninh Anh Bùi, Nguyễn Tùng Dương và Khuyến Dương đến nhiều tỉnh thành vùng quê Việt Nam. Tại đây, họ sẽ chuyển về sống chung cùng người dân địa phương, trải qua những thử thách, sinh hoạt thường nhật và cùng nhau tìm hiểu đời sống, văn hoá vùng miền.

Dàn cast show Hàng xóm mới.

Hoa hậu Hương Giang - đại diện nhà sản xuất - cho biết cô không quá áp lực khi bị so sánh với Gia đình Haha - show hiện tượng năm 2025, mô-típ đưa các nghệ sĩ cùng sống và làm việc với người dân ở nông thôn. Cô mong muốn có được trải nghiệm cá nhân và làm nổi bật văn hoá tình làng nghĩa xóm ở các vùng miền và cần nhiều chương trình lan toả giá trị tốt đẹp như vậy.

Tập đầu của Hàng xóm mới nhận được nhiều phản hồi. Nhiều người cho rằng dàn cast tương tác tự nhiên, thân thuộc và không gượng gạo. Một khán giả nhận xét: “Show này vui nhưng vẫn nhẹ nhàng, không quá ồn ào. Mỗi thành viên đều có nét riêng, duyên dáng theo cách của mình”. Một số góp ý cho rằng tập mở màn còn hơi ngắn, phần dựng cắt nhiều khiến mạch chương trình chưa liền mạch, nhưng nhìn chung đây là món ăn tinh thần dễ chịu cho khán giả vào dịp cuối tuần, nhất là những ai yêu thích những show mang tinh thần “chữa lành”.

Hàng xóm mới gợi nhớ đến Family outing của Hàn Quốc.

Dù vậy, không thể phủ nhận Hàng xóm mới vẫn phải đối diện với những so sánh tất yếu, nhất là với hai “đàn anh” trong dòng show khám phá là Gia đình Haha (vừa kết thúc) và Family outing - huyền thoại truyền hình thực tế Hàn Quốc từng “làm mưa làm gió” khắp châu Á.

Giống như Family outing, Hàng xóm mới khai thác mô-típ nhóm nghệ sĩ cùng nhau về quê, tham gia các công việc đồng áng, thử thách vui nhộn, đồng thời gắn kết qua những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường. Tinh thần gia đình, nơi các ngôi sao rũ bỏ hào quang sân khấu để trở về làm “người nhà”, là điểm chạm khiến người xem hoài niệm về hình ảnh Yoo Jae Suk, Lee Hyori hay Kim Jong Kook năm nào.

Family outing tạo dấu ấn bằng sự tương tác dí dỏm, các trò chơi kịch tính để tranh vị trí ngủ hay nhiệm vụ buổi sáng. Hàng xóm mới cũng có những thử thách ở bối cảnh làng quê dành cho dàn nghệ sĩ.

Cơn sốt “bỏ phố về quê”

Không chỉ riêng Việt Nam, cơn sốt game show thực tế “bỏ phố về quê” được ưa chuộng tại Hàn Quốc từ 2024.

Chương trình I live alone trên đài MBC, MC Jun Hyun Moo và danh hài Park Na Rae rời xa phố thị ồn ào, tìm đến thành phố Chungju (tỉnh Bắc Chungcheong) để trải nghiệm một ngày sống như người dân địa phương. Diện áo phông hoa sặc sỡ và quần mompei, kiểu quần thường thấy ở các bà ở nông thôn, hai nghệ sĩ tự tay thu hoạch nông sản, nướng thịt ba chỉ và giải nhiệt bằng cách dội nước lạnh lên lưng nhau. Tập phát sóng này đạt tỷ suất người xem cao nhất lên đến 9,6%, góp phần giúp chương trình giành lại vị trí số 1 trong bảng xếp hạng các chương trình truyền hình yêu thích do Gallup Korea công bố.

Tập đặc biệt này xoay quanh khái niệm “choncance” - từ ghép giữa chon (nông thôn) trong tiếng Hàn và vacance (kỳ nghỉ) trong tiếng Pháp, nghĩa là “kỳ nghỉ ở làng quê”. Đây là trào lưu được giới trẻ ưa chuộng.

Theo xu hướng đó, hàng loạt chương trình thực tế mới lấy bối cảnh nông thôn đã được ra mắt.

Trên đài MBC, Crash landing of stranger quy tụ dàn sao Hàn kiều như Park Joon Hyung (thành viên nhóm g.o.d), Brian (cựu thành viên Fly to the Sky) và Johnny (nhóm NCT). Chương trình khắc họa hành trình thích nghi của họ với cuộc sống làng quê.

Đài tvN cũng góp mặt với Fresh Off the Sea, xoay quanh cuộc sống thường nhật của các ngôi sao trong làng chài nhỏ. Dàn diễn viên gồm Yum Jung Ah và Ahn Eun Jin tự nấu ăn bằng hải sản tươi vừa đánh bắt.

Trong khi đó, chương trình Earth Arcade’s Vroom Vroom trên tvN đưa khán giả theo chân dàn sao trẻ như An Yu Jin (nhóm IVE) và rapper Lee Young Ji đến ngôi nhà hanok truyền thống ở Gapyeong (tỉnh Gyeonggi).

Nam ca sĩ Jin (BTS) cũng chọn Half-Star hotel in lost island trên MBC làm chương trình đầu tiên sau khi xuất ngũ. Trong show này, ngôi nhà hoang trên đảo hẻo lánh được cải tạo thành khách sạn; Jin sẽ xuất hiện với tư cách khách mời, trong khi các nghệ sĩ khác đảm nhận vai trò nhân viên phục vụ.

Không chỉ truyền hình, chủ đề choncance còn lan tỏa mạnh mẽ trên YouTube với nhiều show của các ca sĩ, nhóm nhạc thần tượng.

Trên Instagram, có tới khoảng một triệu bức ảnh gắn hashtag #choncance, ghi lại khoảnh khắc mọi người diện quần mompei, nhâm nhi rượu gạo makgeolli và tận hưởng khung cảnh ruộng đồng bình yên. Quần mompei, vốn là trang phục làm đồng phổ biến của các bà nông thôn, nay trở thành biểu tượng thời trang thoải mái, phóng khoáng của giới trẻ.

Giáo sư Lee Eun Hee (Đại học Inha), chuyên ngành nghiên cứu người tiêu dùng, nhận định: “Trào lưu choncance gắn liền với xu hướng ‘halmaennial’ - từ ghép giữa halmae (cách gọi thân mật của ‘bà’) và millennial. Nhờ xu hướng này, nhiều món ăn vặt cổ truyền như yakgwa (bánh mật ong chiên) hay yanggaeng (thạch đậu đỏ) bỗng trở lại thịnh hành trong giới trẻ”.

“Thế hệ trẻ tìm thấy ở nông thôn sự khác biệt và độc đáo. Đó là nơi họ có thể thư giãn, tận hưởng không khí yên bình và chụp được những bức ảnh đẹp”, giáo sư nói thêm.

Nhà phê bình văn hóa Jeong Duk-hyeon cũng cho rằng trước đây đã có nhiều chương trình thực tế lấy bối cảnh nông thôn như 2 Ngày 1 Đêm hay Family outing, nhưng điểm khác biệt của các chương trình choncance hiện nay là không đặt nặng nhiệm vụ hay thử thách. Các nghệ sĩ chỉ đơn giản là vui chơi, tận hưởng khoảnh khắc.

“Người xem cảm thấy được chữa lành khi thấy người nổi tiếng ‘xõa’ và vô tư trong những hoàn cảnh ấy. Trong bối cảnh giá cả leo thang và tỷ giá tăng, việc ghi hình ở các làng quê, ngư thôn cũng là cách giúp nhà sản xuất tiết kiệm chi phí”, ông chia sẻ.