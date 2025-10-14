Phương Ly đính chính

TPO - Tại concert Em xinh say hi ở Mỹ Đình, Phương Ly là nghệ sĩ duy nhất ngoài top 5 được trình diễn solo. Trước ý kiến cho rằng cô được thiên vị, nữ ca sĩ đã lên tiếng giải thích.

Trong concert Em xinh say hi tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), ca sĩ Phương Ly là một trong sáu nghệ sĩ có sân khấu solo. Trước cô, năm người biểu diễn đều là thành viên thuộc Best 5 - top 5 chung cuộc của chương trình Em xinh say hi. Việc Phương Ly xuất hiện với tiết mục Vỗ tay, ca khúc cô từng trình diễn trong đêm chung kết 1, khiến một số khán giả cho rằng nữ ca sĩ được ban tổ chức ưu ái.

Ngày 14/10, Phương Ly lên tiếng đính chính sau khi đọc được những thắc mắc từ người hâm mộ.

Phương Ly tại concert Em xinh say hi, Hà Nội.

Cô cho biết: “Chương trình ngỏ lời mời tôi biểu diễn Vỗ tay ở đêm 2. Tôi định từ chối vì sợ nảy sinh những hiểu lầm không đáng có. Một phần tôi tự tin rằng với các sản phẩm riêng của mình, tôi sẽ có nhiều dịp mang đến những sân khấu dành cho khán giả.

Nhưng sau đó, tôi theo dõi và thấy khán giả mong muốn được nghe Vỗ tay trong đêm 2. Tôi cảm nhận được tình cảm của mọi người. Ca khúc này mang nhiều năng lượng tích cực nên tôi nghĩ hãy bỏ qua những điều tiêu cực nhỏ bé để tập trung vào cảm xúc, sự yêu thương mà âm nhạc mang lại. Khi âm nhạc đã kết nối tôi với khán giả, những điều nhỏ nhen kia chẳng còn quan trọng nữa. Vì vậy, tôi nhận lời biểu diễn. Cảm ơn tình cảm của các bạn”, Phương Ly chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều fan cho rằng Phương Ly là gương mặt nghệ sĩ đồng hành cùng nhà tài trợ chính của concert Em xinh say hi. Vì thế việc cô có sân khấu riêng không có gì đáng bàn cãi.

Phương Ly, 34 tuổi, là một trong những gương mặt gây chú ý tại Em xinh say hi mùa đầu. So với nhiều Em xinh khác, cô có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong nghề, sở hữu loạt bản hit như Missing you, Thích thích, Anh là ngoại lệ của em...

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ thay đổi hình ảnh với làn da nâu khỏe khoắn, phong cách trang điểm gợi cảm, khác hẳn vẻ ngọt ngào, trong trẻo quen thuộc trước đây. Diện mạo mới của cô nhận nhiều phản hồi trái chiều. Một số khán giả cho biết chưa quen với hình ảnh này, trong khi nhiều người khác nhận xét Phương Ly trông cá tính và ấn tượng hơn.