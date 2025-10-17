Hà Trúc Linh háo hức xem Đen biểu diễn ở đêm nhạc 'Chạm Việt Nam'

TPO - Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh cho biết cô háo hức chờ đợi dàn nghệ sĩ biểu diễn tại đêm nhạc "Chạm Việt Nam" ở sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội tối 19/10. Người đẹp đặc biệt yêu thích ca sĩ Đen vì những ca khúc có phần lời sâu sắc.

Với vai trò đại sứ của Ngày thẻ Việt Nam năm 2025, Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh háo hức tham gia hoạt động giao lưu cùng các bạn sinh viên, đặc biệt là đêm nhạc "Chạm Việt Nam".

Tại sự kiện, rapper Đen, ca sĩ Anh Tú, rapper Double2T, ca sĩ Ngô Lan Hương, Hà Myo cùng nhiều nghệ sĩ khác hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm nhạc đa sắc và tinh thần trẻ trung của giới trẻ Việt Nam.

Sân khấu chính của "Chạm Việt Nam" được thiết kế quy mô với hệ thống khung đèn cao 14 mét, rộng 22 mét và sâu hơn 15 mét. Các màn hình LED được sắp đặt theo cấu trúc module hiện đại, tạo nên không gian sống động. Đơn vị tổ chức cho biết hệ thống âm thanh, ánh sáng được đầu tư ở mức cao nhất nhằm mang lại trải nghiệm concert ngoài trời đúng nghĩa.

Hoa hậu Hà Trúc Linh là đại sứ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025.

Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết cô cảm thấy choáng ngợp với quy mô sân khấu của đêm nhạc. "Theo tôi được biết thì sân khấu năm nay được dàn dựng công phu, đầu tư chuyên nghiệp và sáng tạo khiến tôi rất mong chờ được trực tiếp trải nghiệm không khí sôi động ấy. Tôi tin rằng đây sẽ là một bữa tiệc âm nhạc - công nghệ thật đặc sắc dành cho giới trẻ", cô nói.

Hoa hậu Việt Nam năm 2024 chia sẻ: "Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc đều có màu sắc rất riêng nhưng tôi đặc biệt mong chờ những phần trình diễn của rapper Đen. Âm nhạc của anh Đen luôn mang nhiều cảm xúc và lời ca rất sâu sắc", người đẹp chia sẻ.

Trúc Linh cho rằng "Chạm Việt Nam" không chỉ là nơi thưởng thức âm nhạc, mà còn là không gian để mọi người kết nối, thể hiện cá tính và lan tỏa năng lượng tích cực. Theo cô, những năm gần đây trào lưu concert bùng nổ vì giới trẻ ngày nay yêu thích trải nghiệm thực tế.

"Họ muốn cháy hết mình cùng thần tượng, cùng bạn bè, thay vì chỉ nghe nhạc qua điện thoại. Đây cũng là một cách các bạn Gen Z như tôi tìm cảm hứng và cân bằng cảm xúc sau những áp lực học tập, công việc. Chắc chắn 'Chạm Việt Nam' sẽ là một sân khấu vô cùng đáng nhớ với các khán giả tới thưởng thức âm nhạc", cô nói.

Với Hà Trúc Linh, vai trò đại sứ Ngày thẻ Việt Nam là một trải nghiệm rất đặc biệt, vì chương trình không chỉ mang tinh thần trẻ trung mà còn có ý nghĩa thiết thực đó là thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt và lan tỏa tinh thần sống hiện đại, văn minh.

"Là đại sứ, tôi có cơ hội đồng hành cùng các bạn trẻ trong hành trình chuyển đổi số đời sống, từ việc tiêu dùng thông minh đến cách tận hưởng cuộc sống tiện lợi hơn mỗi ngày", cô cho biết.

Hoa hậu Việt Nam muốn gửi tới các bạn trẻ thông điệp: “Hãy sống hiện đại, năng động và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc, dù là trong âm nhạc hay trong cuộc sống".

Với chủ đề "Một chạm - Vạn niềm tin", Hà Trúc Linh cho rằng Ngày thẻ Việt Nam sẽ tiếp tục là chuỗi sự kiện ấn tượng thông qua các gian hàng, festival, hội thảo… người tham dự được trực tiếp trải nghiệm công nghệ thanh toán mới nhất như thẻ chip, QR, tokenization, eKYC, Open Banking.

Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2024, Hà Trúc Linh đồng hành cùng báo Tiền Phong trong nhiều sự kiện. Đây là lần đầu cô đảm nhận vai trò đại sứ của Ngày thẻ Việt Nam.

Người đẹp cho biết thông qua các sự kiện của báo Tiền Phong, cô được trải nghiệm nhiều hoạt động trải dài ở nhiều lĩnh vực từ thể thao, văn hóa đến kinh tế. Đó là những ấn tượng thú vị trong hành trình gần 4 tháng đương nhiệm của cô.