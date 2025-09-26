Hoa hậu Hà Trúc Linh là đại sứ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025

TPO - Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh xuất hiện rạng rỡ với vai trò đại sứ tại họp báo công bố Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 diễn ra tại Hà Nội, sáng 26/9.
Hà Trúc Linh cho biết cô vinh dự khi đảm nhận vai trò đại sứ của chuỗi sự kiện Ngày thẻ Việt Nam năm 2025. Cô hào hứng với các sự kiện sẽ được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện, đặc biệt là các buổi tọa đàm, giao lưu và các chương trình “Sóng Festival” đặt trọng tâm vào sinh viên, Gen Z – nhóm tiên phong ứng dụng công nghệ số.
"Tôi vinh dự khi nối tiếp chị Đỗ Thị Hà trong vai trò đại sứ Ngày thẻ Việt Nam. Với vai trò là sinh viên chuyên ngành Tài chính - Marketing, tôi đã có những kiến thức nhất định về kinh tế, tài chính và sẽ nỗ lực để phát huy tốt vai trò của mình", cô nói.
Với chủ đề "Một chạm - Vạn niềm tin", Hà Trúc Linh cho rằng Ngày thẻ Việt Nam sẽ tiếp tục là chuỗi sự kiện ấn tượng thông qua các gian hàng, festival, hội thảo… người tham dự được trực tiếp trải nghiệm công nghệ thanh toán mới nhất như thẻ chip, QR, tokenization, eKYC, Open Banking.
"Thanh toán số là tương lai của đất nước. Với cương vị đại sứ Ngày thẻ Việt Nam, tôi mong muốn lan tỏa thông điệp Một chạm - Vạn niềm tin, vì một tương lai số bền vững", Hà Trúc Linh chia sẻ với vai trò đại sứ Ngày thẻ Việt Nam.
Với vai trò đại sứ, Hà Trúc Linh cùng nam diễn viên Trần Nghĩa của phim Mắt biếc thực hiện TVC riêng cho chương trình. Nhân dịp này, Trúc Linh có những trải nghiệm đáng nhớ tại nhiều địa điểm của Thủ đô Hà Nội khi đi xe buýt hai tầng.
"Quá trình quay TVC cho sự kiện Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 đã để lại nhiều kỷ niệm. Là người con miền Nam ra Bắc làm việc, tôi còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng anh Trần Nghĩa với kinh nghiệm sinh sống tại Hà Nội đã giới thiệu cho tôi nhiều cảnh đẹp, địa danh nổi tiếng ở Thủ đô", cô nói.
"Ngày thẻ Việt Nam đã bước sang năm thứ 5 tổ chức. Tôi nhìn thấy quy mô của sự kiện ngày càng chuyên nghiệp, hoành tráng. Chắc chắn các sự kiện của Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ với các bạn trẻ Gen Z - thế hệ năng động, tiên phong trong ứng dụng công nghệ số", cô chia sẻ.
Từ sáng kiến của báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Ngày thẻ Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng nổ toàn cầu, mở lối cho thói quen giao dịch không dùng tiền mặt.
Qua từng năm, Ngày thẻ Việt Nam góp phần lan tỏa và truyền thông về các chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ngành tài chính - ngân hàng, trong đó có nhiệm vụ chuyển đổi số trong thanh toán.