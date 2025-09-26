Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Hoa hậu Hà Trúc Linh là đại sứ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025

Duy Nam - Dương Triều - Trọng Tài

TPO - Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh xuất hiện rạng rỡ với vai trò đại sứ tại họp báo công bố Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 diễn ra tại Hà Nội, sáng 26/9.

0779bfcb52fbd8a581ea.jpg
Sáng 26/9, Hoa hậu Hà Trúc Linh xuất hiện tại họp báo Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 với vai trò đại sứ. Cô nối tiếp đàn chị Đỗ Thị Hà trong vai trò này. Người đẹp diện trang phục tông màu trắng thanh lịch, sang trọng.
1ba691937fa3f5fdacb2.jpg
3a44b5795b49d1178858.jpg
Hà Trúc Linh cho biết cô vinh dự khi đảm nhận vai trò đại sứ của chuỗi sự kiện Ngày thẻ Việt Nam năm 2025. Cô hào hứng với các sự kiện sẽ được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện, đặc biệt là các buổi tọa đàm, giao lưu và các chương trình “Sóng Festival” đặt trọng tâm vào sinh viên, Gen Z – nhóm tiên phong ứng dụng công nghệ số.
49d41156fc6676382f77.jpg
43560bdce6ec6cb235fd.jpg
"Tôi vinh dự khi nối tiếp chị Đỗ Thị Hà trong vai trò đại sứ Ngày thẻ Việt Nam. Với vai trò là sinh viên chuyên ngành Tài chính - Marketing, tôi đã có những kiến thức nhất định về kinh tế, tài chính và sẽ nỗ lực để phát huy tốt vai trò của mình", cô nói.
130b68b185810fdf5690.jpg
cd29fee110d19a8fc3c0.jpg
Với chủ đề "Một chạm - Vạn niềm tin", Hà Trúc Linh cho rằng Ngày thẻ Việt Nam sẽ tiếp tục là chuỗi sự kiện ấn tượng thông qua các gian hàng, festival, hội thảo… người tham dự được trực tiếp trải nghiệm công nghệ thanh toán mới nhất như thẻ chip, QR, tokenization, eKYC, Open Banking.
1bbd5440ba70302e6961.jpg
Trúc Linh cho rằng Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 với những chuỗi sự kiện hấp dẫn sẽ thu hút sự tham dự đông đảo của các bạn trẻ.
58ec0ba3e5936fcd3682.jpg
75899bd875e8ffb6a6f9.jpg
"Thanh toán số là tương lai của đất nước. Với cương vị đại sứ Ngày thẻ Việt Nam, tôi mong muốn lan tỏa thông điệp Một chạm - Vạn niềm tin, vì một tương lai số bền vững", Hà Trúc Linh chia sẻ với vai trò đại sứ Ngày thẻ Việt Nam.
1a62e3500d60873ede71.jpg
f725817c6f4ce512bc5d.jpg
Với vai trò đại sứ, Hà Trúc Linh cùng nam diễn viên Trần Nghĩa của phim Mắt biếc thực hiện TVC riêng cho chương trình. Nhân dịp này, Trúc Linh có những trải nghiệm đáng nhớ tại nhiều địa điểm của Thủ đô Hà Nội khi đi xe buýt hai tầng.
1ba47d7690461a184357.jpg
10dc4d06a0362a687327.jpg
"Quá trình quay TVC cho sự kiện Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 đã để lại nhiều kỷ niệm. Là người con miền Nam ra Bắc làm việc, tôi còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng anh Trần Nghĩa với kinh nghiệm sinh sống tại Hà Nội đã giới thiệu cho tôi nhiều cảnh đẹp, địa danh nổi tiếng ở Thủ đô", cô nói.
42aa3060dd50570e0e41.jpg
Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2024, Hà Trúc Linh đồng hành cùng báo Tiền Phong trong nhiều sự kiện. Đây là lần đầu cô đảm nhận vai trò đại sứ của Ngày thẻ Việt Nam. Người đẹp cho biết thông qua các sự kiện của báo Tiền Phong, cô được trải nghiệm nhiều hoạt động trải dài ở nhiều lĩnh vực từ thể thao, văn hóa đến kinh tế. Đó là những ấn tượng thú vị trong hành trình hơn 3 tháng đương nhiệm của cô.
4d3521c1cff145af1ce0.jpg
5cf4a11b4f2bc5759c3a.jpg
"Ngày thẻ Việt Nam đã bước sang năm thứ 5 tổ chức. Tôi nhìn thấy quy mô của sự kiện ngày càng chuyên nghiệp, hoành tráng. Chắc chắn các sự kiện của Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ với các bạn trẻ Gen Z - thế hệ năng động, tiên phong trong ứng dụng công nghệ số", cô chia sẻ.
a7cd19aef79e7dc0248f.jpg
cae08d8663b6e9e8b0a7.jpg
Từ sáng kiến của báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Ngày thẻ Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng nổ toàn cầu, mở lối cho thói quen giao dịch không dùng tiền mặt.
b5b5e2fe0cce8690dfdf.jpg
d29e46efa8df22817bce.jpg
Qua từng năm, Ngày thẻ Việt Nam góp phần lan tỏa và truyền thông về các chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ngành tài chính - ngân hàng, trong đó có nhiệm vụ chuyển đổi số trong thanh toán.
