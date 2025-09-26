Hoa hậu Hà Trúc Linh là đại sứ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025

TPO - Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh xuất hiện rạng rỡ với vai trò đại sứ tại họp báo công bố Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 diễn ra tại Hà Nội, sáng 26/9.