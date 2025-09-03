Hà Trúc Linh, Tiểu Vy chia sẻ hậu trường cùng 200 nghệ sĩ đi diễu hành

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Tiểu Vy chia sẻ những hình ảnh hậu trường cùng các câu chuyện đáng nhớ khi cùng gần 200 nghệ sĩ đi diễu hành qua Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm sáng 2/9.