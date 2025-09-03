Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Hà Trúc Linh, Tiểu Vy chia sẻ hậu trường cùng 200 nghệ sĩ đi diễu hành

Duy Nam

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Tiểu Vy chia sẻ những hình ảnh hậu trường cùng các câu chuyện đáng nhớ khi cùng gần 200 nghệ sĩ đi diễu hành qua Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm sáng 2/9.

ctug1908.jpg
ctug1920.jpg
Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ những hình ảnh đáng nhớ sau lễ diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Để chuẩn bị cho buổi diễu hành, Trúc Linh cùng các á hậu, người đẹp có mặt ở phố Quán Thánh từ 2h sáng nhưng vẫn tràn đầy năng lượng.
ctug1952.jpg
ctug1956.jpg
Hoa hậu Trúc Linh cho biết cô vẫn còn cảm giác lâng lâng tự hào sau buổi diễu hành. "Dù đã nhiều tiếng không ngủ và phải đứng khá lâu nhưng tất cả không ai thấy mệt. Mọi người đều hào hứng và tràn ngập cảm xúc tự hào sau lễ diễu hành", cô nói.
ctug2080.jpg
ctug2121.jpg
Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và các người đẹp chụp ảnh cùng các nghệ sĩ trước lễ diễu hành.
ctug2113.jpg
541795995-122132106806922661-2305453024562980711-n.jpg
Trúc Linh nói những ngày tập luyện cho diễu hành A80 là kỷ niệm không thể nào quên với cô và các nghệ sĩ. "Gần một tháng tập luyện, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Sau hôm nay, tôi cảm thấy có chút tiếc nuối không khí sôi động và tự hào của những ngày qua", người đẹp chia sẻ.
542681723-122132106884922661-8690535921911188053-n-8214.jpg
541398766-122132106560922661-8883254224504017537-n.jpg
542233649-122132106680922661-1180963795795568625-n.jpg
542999411-122132106482922661-5188605451335004875-n-7896.jpg
Nhớ lại khoảnh khắc diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, Trúc Linh nói: "Sáng hôm qua, khi đi diễu hành qua lăng Bác, đi giữa lòng nhân dân, cảm xúc vô cùng tự hào và hạnh phúc. Tôi đã không kìm được nước mắt, chỉ biết ngước lên trời".
ctug2071.jpg
Trúc Linh nói khi nhìn thấy các bác cựu chiến binh, cô thấy xúc động và trào dâng sự biết ơn, trân quý công lao của các thế hệ đi trước và càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình.
541057730-1309616727197000-6605677158951188789-n-2144.jpg
541789028-1309616743863665-8889652534097702352-n-3461.jpg
Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ khoảnh khắc trong hậu trường trước lễ diễu hành. Cô cho biết cả đêm không ngủ vì náo nức được gặp các nghệ sĩ và người dân trong lễ diễu hành.
540924566-1309616750530331-7786413138404079083-n-1177.jpg
540337739-1309616800530326-4467297877580019527-n.jpg
Tiểu Vy hội ngộ dàn nghệ sĩ trong hậu trường. Cô cho biết trong những ngày tập diễu hành ở Hà Nội, thời tiết lúc mưa lúc nắng nhưng các nghệ sĩ đều cố gắng, tập trung. Đặc biệt, Tiểu Vy cảm thấy vui mừng vì dù thời tiết bất lợi nhưng người dân Thủ đô vẫn hết mình, đội mưa để cổ vũ cho các nghệ sĩ nói riêng và các khối diễu hành nói chung.
539543454-1309069130585093-4176146177819027396-n.jpg
541120233-1309068937251779-7517379915929264813-n.jpg
Tiểu Vy chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ trong lúc diễu hành qua Quảng trường Ba Đình đó là cô không có điện thoại để chụp ảnh do không gặp được ê-kíp. Người đẹp đã mượn điện thoại của một nam diễn viên trong phim Mưa đỏ và của thiếu tá Lê Mai Ly - nữ chiến sĩ công an nhập vai "girl phố" bị cảnh sát cơ động trấn áp trên phố đi bộ - để ghi lại những khoảnh khắc lịch sử đáng nhớ.
540731265-122129398766916958-8685385075672260373-n.jpg
540894410-122129398604916958-5517941652682433704-n.jpg
Á hậu Châu Anh tự hào chia sẻ khoảnh khắc cùng 200 nghệ sĩ diễu hành qua Quảng trường Ba Đình. "Tôi cùng các cô chú, anh chị nghệ sĩ trong khối văn hoá - thể thao đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, để lại một kỷ niệm thật đặc biệt, vừa đáng nhớ vừa tự hào. Hành trình ấy không chỉ là sự nỗ lực hết mình mà còn là những khoảnh khắc gắn kết, sẻ chia đầy ấm áp. Sẽ nhớ mọi người rất nhiều".
542675232-122129398928916958-9085505043178132316-n-9972.jpg
541786372-122129398670916958-3482888210527722986-n.jpg
Người đẹp chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ bên dàn nghệ sĩ trong lễ diễu hành.
Duy Nam
#Hoa hậu Hà Trúc Linh #Tiểu Vy #diễu hành A80 #Quốc khánh 2/9

