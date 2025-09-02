Hoa hậu Hà Trúc Linh, Tiểu Vy, Lương Linh và Bảo Ngọc giữa 200 nghệ sĩ diễu hành qua Quảng trường Ba Đình

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng các á hậu, người đẹp tươi tắn khi tham gia khối diễu hành văn hóa - thể thao tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.