Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Tiểu Vy, Lương Linh và Bảo Ngọc giữa 200 nghệ sĩ diễu hành qua Quảng trường Ba Đình

Hà Trang - Ngọc Ánh - Duy Nam

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng các á hậu, người đẹp tươi tắn khi tham gia khối diễu hành văn hóa - thể thao tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

tp-hhvn-2.jpg
Sáng 2/9, Hoa hậu Hà Trúc Linh﻿, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và dàn người đẹp tham gia khối diễu hành văn hóa - thể thao tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 ở Quảng trường Ba Đình. Các người đẹp mặc áo dài nền nã và thanh lịch.
tp-hoahaudieuhanh-13.jpg
tp-hoahaudieuhanh-12.jpg
"Cuối cùng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc A80. Những tháng ngày đầy tự hào và biết ơn. Hành trình cống hiến đầy ý nghĩa này tôi sẽ luôn khắc ghi mãi trong tim mình", Hà Trúc Linh chia sẻ sau buổi lễ diễu hành.
tp-hoahaudieuhanh-5.jpg
tp-hoahaudieuhanh-9.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Vân Nhi rạng rỡ đứng trong hàng ngũ các nghệ sĩ chuẩn bị tham gia diễu hành.
hoahaudieuhanh-14-429.jpg
tp-hoahaudieuhanh-15.jpg
Á hậu Vân Nhi cho biết tối trước đó cô gần như không chợp mắt vì hồi hộp và chuẩn bị trang phục để có sự xuất hiện chỉn chu nhất. "Cảm giác trong tôi vẫn còn lâng lâng. A80 mãi là kỷ niệm không thể quên trong quãng đời thanh xuân của tôi", cô nói.
tp-hoahaudieuhanh-3.jpg
Là người lính Bộ đội cụ Hồ, Á hậu Châu Anh chia sẻ cảm xúc tự hào khi tham gia lễ diễu binh, diễu hành cùng khối văn hóa - thể thao. "Đất nước nở hoa, mùa thu cách mạng. Cờ đỏ sao vàng rạng sáng non sông", người đẹp chia sẻ sau buổi lễ diễu hành cùng 200 nghệ sĩ tại Quảng trường Ba Đình.
img-8142.jpg
img-8151-7537.jpg
Hoa hậu Tiểu Vy cùng 200 nghệ sĩ có mặt ở phố Quán Thánh từ sớm để chuẩn bị cho buổi diễu hành 2/9. Cô chọn áo dài đỏ nổi bật, đính cườm lấp lánh.
img-8140.jpg
img-8146.jpg
Hoa hậu Tiểu Vy rạng rỡ chụp ảnh kỷ niệm cùng dàn nghệ sĩ trong khối thể thao - văn hóa.
img-8144.jpg
img-8152-5372.jpg
Hoa hậu Tiểu Vy chụp ảnh cùng thiếu tá Lê Mai Ly - nữ chiến sĩ công an nhập vai "girl phố" bị cảnh sát cơ động trấn áp trên phố đi bộ và đại úy Nguyễn Phương Thảo - nữ chiến sĩ gây ấn tượng với màn đấu võ đỉnh cao trong tình huống giả định khống chế nhóm “quái xế” trên phố đi bộ Hồ Gươm.
img-8159.jpg
img-8141-9731.jpg
Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc chụp ảnh cùng nữ ca sĩ Hòa Minzy.
img-8156.jpg
Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh chụp ảnh cùng ca sĩ Phương Mỹ Chi, Mỹ Tâm và bé Hà Thủy Tiên. Mỹ Tâm và bé Thủy Tiên gây chú ý khi hát cùng nhau trong ca khúc "Giai điệu tự hào" ở phần cuối của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
img-8128.jpg
img-8129.jpg
Hoa hậu Lương Thùy Linh mặc áo dài trắng nền nã. Cô chụp ảnh cùng dàn nghệ sĩ trong hậu trường trước giờ diễu hành. Lương Thùy Linh cho biết bố mẹ cô từ Cao Bằng xuống Hà Nội để hòa cùng người dân Thủ đô và nhiều tỉnh lân cận xem diễu binh, diễu hành.
img-8154.jpg
img-8158.jpg
Hoa hậu Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc và các nghệ sĩ chụp ảnh cùng các chiến sĩ tham gia diễu hành A80.
img-9001.jpg
img-9002.jpg
img-9004.jpg
img-9005.jpg
Hoa hậu Bảo Ngọc chụp ảnh cùng dàn nghệ sĩ có mặt ở phố Quán Thánh từ 3h sáng để chuẩn bị cho lễ diễu hành. Bảo Ngọc là một trong 80 nghệ sĩ góp giọng trong tiết mục hơn 10 phút ở Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.
tp-hhvn-1.jpg
tp-hhvn-3.jpg
Đại sứ Thể thao và Thời trang của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 - Đinh Hoàng Linh Đan mặc áo dài trắng nền nã trước giờ diễu hành.
tp-hoahaua80-4.jpg
tp-hoahaua80-1.jpg
Hai người đẹp top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024 là Trần Minh Thu và Hoàng Thị Hiền Nhi cùng chọn áo dài trắng nền nã.
tp-hoahaua80-5.jpg
tp-hoahaudieuhanh-6.jpg
Người đẹp Nguyễn Mai Phương và Hoàng Thị Hiền Nhi chụp ảnh cùng rapper Đen Vâu ở sự kiện.
Hà Trang - Ngọc Ánh - Duy Nam
#Hoa hậu Hà Trúc Linh #Tiểu Vy #Quảng trường Ba Đình #Hoa hậu Việt Nam #A80

Xem thêm

Cùng chuyên mục