Hoa hậu Hà Trúc Linh, Tiểu Vy, Lương Linh và Bảo Ngọc giữa 200 nghệ sĩ diễu hành qua Quảng trường Ba Đình

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng các á hậu, người đẹp tươi tắn khi tham gia khối diễu hành văn hóa - thể thao tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
"Cuối cùng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc A80. Những tháng ngày đầy tự hào và biết ơn. Hành trình cống hiến đầy ý nghĩa này tôi sẽ luôn khắc ghi mãi trong tim mình", Hà Trúc Linh chia sẻ sau buổi lễ diễu hành.
Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Vân Nhi rạng rỡ đứng trong hàng ngũ các nghệ sĩ chuẩn bị tham gia diễu hành.
Á hậu Vân Nhi cho biết tối trước đó cô gần như không chợp mắt vì hồi hộp và chuẩn bị trang phục để có sự xuất hiện chỉn chu nhất. "Cảm giác trong tôi vẫn còn lâng lâng. A80 mãi là kỷ niệm không thể quên trong quãng đời thanh xuân của tôi", cô nói.
Hoa hậu Tiểu Vy cùng 200 nghệ sĩ có mặt ở phố Quán Thánh từ sớm để chuẩn bị cho buổi diễu hành 2/9. Cô chọn áo dài đỏ nổi bật, đính cườm lấp lánh.
Hoa hậu Tiểu Vy rạng rỡ chụp ảnh kỷ niệm cùng dàn nghệ sĩ trong khối thể thao - văn hóa.
Hoa hậu Tiểu Vy chụp ảnh cùng thiếu tá Lê Mai Ly - nữ chiến sĩ công an nhập vai "girl phố" bị cảnh sát cơ động trấn áp trên phố đi bộ và đại úy Nguyễn Phương Thảo - nữ chiến sĩ gây ấn tượng với màn đấu võ đỉnh cao trong tình huống giả định khống chế nhóm “quái xế” trên phố đi bộ Hồ Gươm.
Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc chụp ảnh cùng nữ ca sĩ Hòa Minzy.
Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh chụp ảnh cùng ca sĩ Phương Mỹ Chi, Mỹ Tâm và bé Hà Thủy Tiên. Mỹ Tâm và bé Thủy Tiên gây chú ý khi hát cùng nhau trong ca khúc "Giai điệu tự hào" ở phần cuối của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Hoa hậu Lương Thùy Linh mặc áo dài trắng nền nã. Cô chụp ảnh cùng dàn nghệ sĩ trong hậu trường trước giờ diễu hành. Lương Thùy Linh cho biết bố mẹ cô từ Cao Bằng xuống Hà Nội để hòa cùng người dân Thủ đô và nhiều tỉnh lân cận xem diễu binh, diễu hành.
Hoa hậu Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc và các nghệ sĩ chụp ảnh cùng các chiến sĩ tham gia diễu hành A80.
Hoa hậu Bảo Ngọc chụp ảnh cùng dàn nghệ sĩ có mặt ở phố Quán Thánh từ 3h sáng để chuẩn bị cho lễ diễu hành. Bảo Ngọc là một trong 80 nghệ sĩ góp giọng trong tiết mục hơn 10 phút ở Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.
Đại sứ Thể thao và Thời trang của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 - Đinh Hoàng Linh Đan mặc áo dài trắng nền nã trước giờ diễu hành.
Hai người đẹp top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024 là Trần Minh Thu và Hoàng Thị Hiền Nhi cùng chọn áo dài trắng nền nã.
Người đẹp Nguyễn Mai Phương và Hoàng Thị Hiền Nhi chụp ảnh cùng rapper Đen Vâu ở sự kiện.