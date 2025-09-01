Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Thanh Thủy gặp dàn nghệ sĩ ở Hà Nội

Duy Nam

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Thanh Thủy hội ngộ dàn nghệ sĩ tại sự kiện trước thềm lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Hà Nội.

img-8731.jpg
Chiều 1/9, Hoa hậu Hà Trúc Linh﻿, Thanh Thủy và dàn nghệ sĩ tham dự sự kiện ở Hà Nội nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.
img-8751.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh﻿ mặc bộ áo dài tông màu nền nã khi tham dự sự kiện.
img-8747.jpg
img-8739.jpg
Hà Trúc Linh chia sẻ cảm xúc tự hào: "Tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc khi được tham dự sự kiện trước thềm Kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Là một người trẻ, được tham dự chuỗi sự kiện trọng đại trong những ngày này là vinh dự to lớn của tôi. Điều đó đã hun đúc thêm trong tôi tình yêu Tổ quốc và khát khao cống hiến".
img-8746.jpg
Những ngày vừa qua, Hà Trúc Linh cùng Á hậu Châu Anh, Vân Nhi, Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng nhiều người đẹp trong Khối văn hóa - thể thao đã miệt mài tập luyện cho buổi diễu binh, diễu hành nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Được tham gia sự kiện trọng đại của dân tộc, các người đẹp bày tỏ niềm tự hào và chia sẻ nhiều kỷ niệm khó quên.
541440297-780660018236041-4067431759330127530-n.jpg
540200776-780658554902854-7542352574709928999-n.jpg
Hoa hậu Thanh Thủy ra Hà Nội để tham dự sự kiện. Cô diện áo dài màu hồng thanh lịch. Đây là lần đầu Hoa hậu Thanh Thủy gặp lại người kế nhiệm là Hoa hậu Hà Trúc Linh sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024. Trước đó, Thanh Thủy trao vương miện cho Hà Trúc Linh trong chung kết tổ chức hồi tháng 6 ở TP Huế.
540677436-780658674902842-4944748607423886758-n.jpg
541021414-780658521569524-8775982388376324747-n-3821.jpg
Hoa hậu Thanh Thủy cũng có dịp gặp gỡ rapper Double2T ở sự kiện. Double2T cùng nhiều nghệ sĩ sẽ tham gia hòa giọng trong liên khúc khép lại chương trình nghệ thuật thuộc khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Dịp này, rapper có mặt ở Thủ đô để tham gia luyện tập cùng các đồng nghiệp.
540438900-1325504332266547-3980804281561343772-n.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh, Thanh Thủy, ca sĩ Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, rapper Double2T, MC Khánh Vy, chia sẻ khoảnh khắc gặp gỡ tại sự kiện.
542756432-1314596603367891-2996318542955938201-n.jpg
Ca sĩ Phương Mỹ Chi chia sẻ niềm tự hào khi góp mặt ở sự kiện. Cùng với Double2T, cô có vinh dự góp giọng trong tiết mục thuộc khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 ở Quảng trường Ba Đình. Trước đó, Phương Mỹ Chi và Double2T từng nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.
541006645-1325504335599880-1207879280343631781-n-4493.jpg
542756481-1314596830034535-8775292238734837563-n-1651.jpg
Dàn hoa hậu, nghệ sĩ mặc áo dài tại sự kiện.
Duy Nam
#Hoa hậu Hà Trúc Linh #Thanh Thủy #Hoa hậu Việt Nam #A80 #diễu hành #Quốc khánh 2/9

Xem thêm

Cùng chuyên mục