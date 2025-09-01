Hoa hậu Hà Trúc Linh, Thanh Thủy gặp dàn nghệ sĩ ở Hà Nội

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Thanh Thủy hội ngộ dàn nghệ sĩ tại sự kiện trước thềm lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Hà Nội.
Hà Trúc Linh chia sẻ cảm xúc tự hào: "Tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc khi được tham dự sự kiện trước thềm Kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Là một người trẻ, được tham dự chuỗi sự kiện trọng đại trong những ngày này là vinh dự to lớn của tôi. Điều đó đã hun đúc thêm trong tôi tình yêu Tổ quốc và khát khao cống hiến".
Hoa hậu Thanh Thủy ra Hà Nội để tham dự sự kiện. Cô diện áo dài màu hồng thanh lịch. Đây là lần đầu Hoa hậu Thanh Thủy gặp lại người kế nhiệm là Hoa hậu Hà Trúc Linh sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024. Trước đó, Thanh Thủy trao vương miện cho Hà Trúc Linh trong chung kết tổ chức hồi tháng 6 ở TP Huế.
Hoa hậu Thanh Thủy cũng có dịp gặp gỡ rapper Double2T ở sự kiện. Double2T cùng nhiều nghệ sĩ sẽ tham gia hòa giọng trong liên khúc khép lại chương trình nghệ thuật thuộc khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Dịp này, rapper có mặt ở Thủ đô để tham gia luyện tập cùng các đồng nghiệp.
Hoa hậu Hà Trúc Linh, Thanh Thủy, ca sĩ Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, rapper Double2T, MC Khánh Vy, chia sẻ khoảnh khắc gặp gỡ tại sự kiện.