Hoa hậu

Google News

Hoa hậu Hà Trúc Linh mê đắm Gia Lai

Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - Lần đầu tới Gia Lai, Hoa hậu Hà Trúc Linh cho rằng cô hoàn toàn bị chinh phục bởi cảnh quan, thời tiết nơi đây. "Gia Lai đẹp như một bức tranh", cô nói.

img-4116.jpg
Trong khuôn khổ Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, Hoa hậu Hà Trúc Linh có dịp tham quan Tháp Bánh Ít. Cô diện áo dài truyền thống, họa tiết hoa sen nền nã.
img-4117.jpg
Trúc Linh cho biết cô đặc biệt ấn tượng bởi cảnh quan, vẻ đẹp tự nhiên ở Gia Lai, giống một bức tranh.
img-4112.jpg
Theo Hoa hậu Việt Nam 2024, Tháp Bánh Ít là điểm du lịch hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá văn hóa và lịch sử của người Chăm khi đến với Gia Lai.
img-4120.jpg
img-4119.jpg
img-4118.jpg
img-4114.jpg
"Sau khi đăng quang, tôi có cơ hội đi và trải nghiệm văn hóa ở nhiều vùng đất khác nhau. Gia Lai cho tôi cảm xúc rất mới về vùng đất đầy nắng, gió và sự chân thành, mộc mạc của người dân địa phương. Càng đi, tôi càng thêm yêu đất nước và mong muốn cống hiến nhiều hơn", Hoa hậu Trúc Linh chia sẻ.
img-4111.jpg
Đại sứ Du lịch và Môi trường của Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương cho biết đây là lần đầu cô đến Gia Lai và hoàn toàn bị chinh phục.
img-4110.jpg
Đại sứ Du lịch và Môi trường của Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương cho biết đây là lần đầu cô đến Gia Lai và hoàn toàn bị chinh phục. “Trước đây, tôi chỉ nghe qua bạn bè kể lại, xem hình ảnh trên phương tiện truyền thông nhưng khi được tận mắt ngắm nhìn thì khung cảnh nơi đây đẹp hơn nhiều, hệt như một bức tranh. Núi non hùng vĩ, không khí trong lành, con người hiền hòa và thân thiện”, cô nói.
img-4113.jpg
Tại Tháp Bánh Ít, cô được khám phá kiến trúc độc đáo của người Chăm. "Với vai trò là Đại sứ Du lịch và Môi trường, tôi mong mình có thể góp phần giới thiệu và quảng bá những vẻ đẹp đặc trưng của Gia Lai đến với nhiều người hơn nữa", cô nói.
img-4106.jpg
Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh có ấn tượng đặc biệt khi tới thăm quan, tìm hiểu Tháp Bánh Ít.
img-4109.jpg
"Tháp Bánh Ít đưa tôi về một không gian cổ kính, linh thiêng và đầy bí ẩn. Bước vào khu tháp, tôi như được du hành ngược thời gian về với nền văn minh Chăm-pa rực rỡ. Mỗi viên gạch, đường nét điêu khắc tinh xảo đều kể câu chuyện về tín ngưỡng, về đời sống của những con người xưa. Tôi thực sự thán phục tài năng, sự khéo léo của người nghệ nhân Chăm cổ", Phương Linh cho hay.
img-4108.jpg
Người đẹp Phương Linh cho rằng nơi đây không chỉ là công trình kiến trúc, còn là kho tàng lịch sử và văn hóa quý báu. Cô khẳng định quay lại Gia Lai để tiếp tục khám phá những danh lam thắng cảnh khác tại đây.
img-4115.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh, Đại sứ Truyền thông và Môi trường Phạm Thùy Dương và người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh tự tin giao lưu cùng du khách quốc tế.
img-4104.jpg
img-4100.jpg
img-4099.jpg
Một số góc kiến trúc của Tháp Bánh Ít. Nơi đây là điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn khi tới Gia Lai.
img-4101.jpg
img-4102.jpg
img-4098.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh, người đẹp Thùy Dương và Phương Linh có trải nghiệm thú vị dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên.
Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên
