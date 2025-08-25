Hoa hậu Hà Trúc Linh mê đắm Gia Lai

TPO - Lần đầu tới Gia Lai, Hoa hậu Hà Trúc Linh cho rằng cô hoàn toàn bị chinh phục bởi cảnh quan, thời tiết nơi đây. "Gia Lai đẹp như một bức tranh", cô nói.
"Sau khi đăng quang, tôi có cơ hội đi và trải nghiệm văn hóa ở nhiều vùng đất khác nhau. Gia Lai cho tôi cảm xúc rất mới về vùng đất đầy nắng, gió và sự chân thành, mộc mạc của người dân địa phương. Càng đi, tôi càng thêm yêu đất nước và mong muốn cống hiến nhiều hơn", Hoa hậu Trúc Linh chia sẻ.
Một số góc kiến trúc của Tháp Bánh Ít. Nơi đây là điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn khi tới Gia Lai.
Hoa hậu Hà Trúc Linh, người đẹp Thùy Dương và Phương Linh có trải nghiệm thú vị dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên.