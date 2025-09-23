Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Dự án nhân ái đầu tiên của Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi

Duy Nam
TPO - Ngày 23/9, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi đã tham dự lễ khởi động dự án nhân ái Mái trường mơ ước tại Hà Tĩnh. Đây là dự án nhân ái đầu tiên của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 sau đăng quang.

Mở màn cho dự án là lễ khởi công, tu bổ Trường THCS Hồ Tùng Mậu tại xã Tứ Mỹ (huyện Hương Sơn cũ), tỉnh Hà Tĩnh. Các người đẹp hy vọng sau khi dự án hoàn thành, thầy cô và học sinh của trường sẽ có cơ sở vật chất mới tốt hơn để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.

Có mặt tại sự kiện, các đại biểu tỉnh Hà Tĩnh cho biết Mái trường mơ ước không chỉ là một công trình, mà còn là nơi ươm mầm khát vọng tri thức, chắp cánh cho những ước mơ của thế hệ trẻ, đồng hành cùng các em học sinh trên chặng đường học tập và trưởng thành.

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi tham dự lễ khởi động dự án nhân ái Mái trường mơ ước tại Hà Tĩnh.

Dự án khởi công, tu bổ Trường THCS Hồ Tùng Mậu được xem là tiền đề cho những dự án nhân ái tiếp theo của các người đẹp tại nhiều địa phương khác trong thời gian tới.

Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết xúc động vì ý tưởng về dự án Mái trường mơ ước của cô và các người đẹp đã trở thành hiện thực. “Đây là dự án ấp ủ từ lâu của tôi và các á hậu, người đẹp khác. Tôi xúc động vì nó đã thành hiện thực”, cô nói.

“Trước đây, tôi từng tham gia nhiều dự án nhưng với tư cách người đồng hành, cộng tác viên. Đây là lần đầu tôi đứng ra, là người tạo nên dự án. Dù biết dự án này đòi hỏi thời gian, công sức, sự đầu tư của cả ê-kíp nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm thực hiện”, cô chia sẻ thêm.

Á hậu Châu Anh cho biết cô xúc động vì dự án lần này giúp các em có điều kiện tốt hơn trong học tập. “Tôi từng tham gia nhiều sự kiện từ thiện, nhưng lần này rất đặc biệt vì đây là dự án nhân ái đầu tiên của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024. Hơn nữa đây là dự án về giáo dục, một lĩnh vực mà tôi rất tâm đắc từ khi còn tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam”, cô nói.

Với Á hậu Vân Nhi, đây là lần đầu cô trải nghiệm việc cầm xẻng, xúc đất để khởi công xây dựng một ngôi trường. Người đẹp mong trường sớm hoàn thiện để các em có đầy đủ điều kiện học tập, rèn luyện.

“Trước đây, tôi từng tham gia các sự kiện từ thiện như cung cấp bữa ăn miễn phí và đồ dùng thiết yếu. Nhưng dự án lần này đặc biệt hơn vì giúp các em có điều kiện để học tập, đảm bảo cho các em có một tương lai tươi sáng hơn”, Vân Nhi cho biết.

Dự án lễ khởi công, tu bổ Trường THCS Hồ Tùng Mậu tại xã Tứ Mỹ (Huyện Hương Sơn cũ), tỉnh Hà Tĩnh có kinh phí 2,6 tỷ đồng, xây lại 12 phòng học, dự kiến khánh thành vào tháng 11.

Sau Hà Tĩnh, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi dự định tiếp tục triển khai dự án ở Nghệ An. Bên cạnh đó, các người đẹp cũng ấp ủ dự án xóa nhà tạm ở Đắk Lắk - quê hương của Hoa hậu Hà Trúc Linh.

Duy Nam
