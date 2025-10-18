Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

'Thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược'

Luân Dũng - Trọng Quân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nhấn mạnh điều này khi phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc Ngày thẻ Việt Nam 2025 - Sóng Festival, với thông điệp “Một chạm - Vạn niềm tin”. Sự kiện diễn ra tại sân vận động Đại học Bách khoa, Hà Nội, tối 18/10.

Ngày thẻ Việt Nam đã lan tỏa đầy sáng tạo

Bày tỏ vui mừng khi đến tham dự Lễ khai mạc Sóng Festival do báo Tiền phong phối hợp với Napas tổ chức, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là sự kiện trọng tâm của chiến dịch ngày thẻ Việt Nam 2025 với thông điệp và ý nghĩa “Một chạm - Vạn niềm tin” lan tỏa tới các bạn trẻ.

“Trong không khí sôi động của Sóng Festival hôm nay, tôi cảm nhận thấy nhịp đập của một Việt Nam vươn mình mỗi ngày để đạt mục tiêu hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới”, Phó Thủ tướng bày tỏ.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh: Đây không chỉ là một lễ hội sôi động dành cho giới trẻ mà còn là diễn đàn cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và nhân dân thấy được thành tựu quan trọng của ngành ngân hàng, ngành tài chính trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phát biểu tại lễ khai mạc.

Phó Thủ tướng chúc mừng Báo Tiền Phong phối hợp với ngành ngân hàng và các tổ chức liên quan đã triển khai diễn đàn có ý nghĩa quan trọng này, Phó Thủ tướng cho biết, đây là lần thứ 5, kể từ năm 2020 đến nay, Báo Tiền phong tổ chức sự kiện này. Ngày thẻ Việt Nam đã lan tỏa đầy sức sáng tạo như một dấu ấn truyền thông cộng đồng của Báo Tiền phong phối hợp với Napas tổ chức.

Những con số biết nói với hàng trăm ngàn lượt trải nghiệm công nghệ không dùng tiền mặt tại Sóng Festival, hàng chục triệu lượt tiếp cận trên nền tảng mạng xã hội cho thấy lợi ích thiết thực của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

“Đây chính là xu thế tiêu dùng thời đại, là niềm tin của xã hội đối với thanh toán thẻ, thanh toán số”, Phó Thủ tướng bày tỏ.

1810ptt333.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo.

Theo Phó Thủ tướng, Festival hôm nay diễn ra đúng thời điểm tổng kết 5 năm (2021-2025) để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt càng thêm ý nghĩa.

Thành công của Ngày thẻ Việt Nam đã góp phần thực hiện chủ trương chiến lược tài chính toàn diện quốc gia của Chính phủ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó phấn đấu đạt mục tiêu ít nhất 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch không dùng tiền mặt, tăng trưởng 20 - 25%/ năm.

Xu thế tất yếu không thể đảo ngược

Phó Thủ tướng nêu rõ, chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin” không chỉ nhấn mạnh công nghệ mà còn truyền tải thông điệp về niềm tin, về sự an toàn, hiệu quả, tiết kiệm đến công chúng với những quy định pháp lý và nền tảng bảo mật vững chắc bảo vệ người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Chúng ta khẳng định thanh toán không dùng tiền mặt là một xu thế tất yếu không thể đảo ngược, là dòng chảy chính trong việc thanh toán mà Việt Nam đã bắt nhịp rất nhanh.

Chính phủ hoan nghênh và khuyến khích chương trình Ngày thẻ Việt Nam do báo Tiền phong và Napas tổ chức. Đây là một hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

1810ptt444.jpg
Phó Thủ tướng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc.

Phó Thủ tướng tin tưởng với sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp và sự tiên phong của thế hệ trẻ, chúng ta sớm hiện thực hóa mục tiêu một nền kinh tế số, một nền kinh tế xanh hiện đại, an toàn, thịnh vượng, bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhân sự kiện này, Phó Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng, tài chính và các đơn vị có liên quan tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ, hạ tầng số và nhanh chóng tăng cường, phổ cập các điểm thanh toán không dùng tiền mặt trên phạm vi toàn quốc tới các lĩnh vực kinh doanh buôn bán.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, tăng cường các biện pháp an ninh và bảo mật, bảo đảm tối đa lợi ích và quyền lợi của khách hàng sử dụng công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt; mở rộng, tăng cường kết nối và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân sự số; tăng cường công tác tuyên truyền, lan tỏa, tập huấn kiến thức và kỹ năng thanh toán hiện đại.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chúc ngày thẻ Việt Nam 2025, Sóng Festival lan tỏa mạnh mẽ trở thành xu thế, niềm tin khắp mọi miền đất nước.

Luân Dũng - Trọng Quân
#thanh toán không tiền mặt #Chuyển đổi số Việt Nam #Ngày thẻ Việt Nam 2025 #Sóng Festival #Hồ Đức Phớc #kỹ thuật số #kinh tế số

Xem thêm

Cùng chuyên mục