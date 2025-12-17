Cổ phiếu liên quan ‘shark Thủy' nhận án rời sàn

TPO - Cổ phiếu IBC của Apax Holdings - doanh nghiệp gắn với tên tuổi ông Nguyễn Ngọc Thủy (shark Thủy) sẽ bị hủy niêm yết kể từ ngày 22/12 tới. Hiện, IBC trong trạng thái đình chỉ giao dịch, vi phạm nghiêm trọng về công bố thông tin.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với toàn bộ 83,1 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Apax Holdings (mã IBC) trên UPCoM.

Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu này trên UPCoM là 19/12; thời điểm chính thức hủy đăng ký giao dịch là ngày 22/12.

Lý do, Apax Holdings bị hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thuộc trường hợp bắt buộc hủy đăng ký giao dịch theo quy định. Ông Nguyễn Ngọc Thủy, còn được biết đến là shark Thủy (qua chương trình truyền hình thực tế Shark Tank) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cổ phiếu IBC của Apax Holdings - doanh nghiệp gắn với tên tuổi "shark Thủy".

Apax Holdings từng niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) từ năm 2017. Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, cổ phiếu IBC bị hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Sau đó, cổ phiếu này chuyển sang giao dịch trên UPCoM nhưng tiếp tục bị đình chỉ giao dịch. Theo dữ liệu công bố, Apax Holdings đã gần 3 năm không công bố thông tin tài chính, kể từ khi ghi nhận khoản lỗ hơn 69,1 tỷ đồng trong năm 2022.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Tập đoàn giáo dục Egroup, CTCP Đầu tư và phân phối Egame, CTCP Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan. Kết luận điều tra cho thấy quy mô chiếm đoạt đặc biệt lớn, với hơn 10.000 nhà đầu tư trở thành nạn nhân của mô hình phát hành cổ phần “không có thật”.

Cụ thể, theo tài liệu điều tra, từ năm 2015-2023, Tập đoàn Egroup thực tế chỉ có 3,2 triệu cổ phần hợp pháp, đã bán cho 60 nhà đầu tư với tổng giá trị 87 tỷ đồng. Tuy nhiên, với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, bị can Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo cấp dưới tại Công ty Egame phát hành và chuyển nhượng trái phép 209 triệu cổ phần, tương ứng: 26.354 hợp đồng; 10.123 nhà đầu tư; dư nợ gốc lên tới 7.765 tỷ đồng. Trong đó, 206 triệu cổ phần hoàn toàn không có thật, tương ứng 26.236 hợp đồng, khiến 10.063 nhà đầu tư bị chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng.

Số tiền huy động được đã được sử dụng hết 70% dùng để trả lãi và gốc theo mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước; 30% trả nợ cá nhân, chi phí vận hành và các khoản chi không phục vụ hoạt động giáo dục. Để lôi kéo nhà đầu tư, "shark Thủy" đã chỉ đạo, nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu khống, hợp thức hóa thủ tục chuyển nhượng, hạch toán “ngoài sổ sách” để che giấu việc phát hành cổ phần ảo.