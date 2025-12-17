Vinataba tiếp tục đồng hành với nhiều chương trình an sinh xã hội

Chiều 17/12, Tổng công ty thuốc lá Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2025, phương hướng nhiệm vụ 2026. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương, đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và đồng chí Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Tài chính đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tiếp tục tăng trưởng vượt trội

Năm 2025 mang ý nghĩa lớn với toàn Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh luôn là nền tảng then chốt để Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Kiên trì nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh gắn với tinh thần tự giác, trách nhiệm, Đảng bộ TCT Thuốc lá Việt Nam đã giữ vững đoàn kết, kỷ cương, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo trong mọi hoạt động.

Trong bối cảnh sản xuất kinh doanh biến động mạnh, chính sách quản lý thay đổi và cạnh tranh nội ngành ngày khốc liệt, VINATABA vẫn kiên định triển khai chiến lược thị trường bài bản, đồng thời linh hoạt đổi mới tư duy quản trị áp dụng mô hình quản lý hiện đại, tiết giảm chi phí sản xuất, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động dẫn dắt xu hướng tiêu dùng.....

Trong lĩnh vực xuất khẩu, VINATABA tiếp tục duy trì đà tăng trưởng vượt trội, với kim ngạch vượt kế hoạch và tăng mạnh so với cùng kỳ. Khối nguyên phụ liệu ngày càng linh hoạt, sáng tạo, không chỉ đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các khách hàng truyền thống mà còn từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu, tiếp tục là mắt xích chiến lược, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của toàn chuỗi sản xuất kinh doanh thuốc lá.

Năm 2025, các chỉ tiêu SXKD của toàn Tổng công ty đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được cấp trên giao, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính. Tổng doanh thu: đạt 41,4 nghìn tỷ đồng, vượt 2% so KH và tăng 13% so CKNT. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 350 triệu USD,tăng 6% so CKNT; Nộp ngân sách: đạt trên 19 nghìn tỷ đồng, vượt 1% so KH và tăng 8% so CKNT; Thu nhập bình quân người lao động: đạt 27,5 triệu đồng/người/tháng, vượt 9% KH và tăng 7% so CKNT.

Vinataba khen thưởng sản xuất kinh doanh: Ông Hà Quang Hòa, Tổng Giám đốc Vinataba trao thưởng cho các đơn vị đạt thành tích cao trong sản xuất kinh doanh

Không chỉ giữ vững đà tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh, Vinataba còn khẳng định vị thế của một doanh nghiệp dẫn dắt bằng trách nhiệm và sự sẻ chia đối với cộng đồng. Vinataba đã triển khai và huy động nhiều nguồn lực, hỗ trợ khẩn cấp cho các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và các tỉnh Miền Trung chịu sự tàn phá của bão lũ; chung tay với Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị; tiếp sức cho Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai…..

Bên cạnh đó, Vinataba cũng bền bỉ đóng góp cho các chương trình an sinh lâu dài: phụng dưỡng 10 Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc 7 thương binh nặng, xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn, chăm lo cho người nghèo và nhiều chương trình an sinh xã hội khác. Tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội năm 2025 là trên 26 tỷ đồng.

Vinataba khen thưởng công tác đảng: Ông Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinataba trao thưởng cho các đơn vị tiêu biểu về công tác đảng

Dự báo năm 2026 Tổng công ty và các đơn vị thành viên sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn và thách thức. Đối với ngành thuốc lá, bên cạnh những khó khăn hiện hữu, những thay đổi môi trường pháp lý dự kiến sẽ tác động mạnh mẽ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đặc biệt là Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 quy định ngoài mức thuế suất 75%, các sản phẩm thuốc lá điếu sẽ phải chịu thêm mức thuế tuyệt đối là 2.000 đồng/bao từ năm 2027, và lộ trình tăng dần mỗi năm 2.000 đồng/bao lên 10.000 đồng/bao vào năm 2031.

Xây dựng kịch bản ứng phó mới

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty cho biết: Tất cả các công ty thành viên đều vượt các chỉ tiêu kế hoạch, điển hình là nhóm Cty thuốc lá Sài Gòn và Cty thuốc lá Thăng Long đại diện cho khối thuốc lá điếu; Cty cổ phần Ngân Sơn, Cty cổ phần Hòa Việt và Cty cổ phần Cát Lợi đại diện cho khối nguyên phụ liệu. Điều này tiếp tục chứng minh được năng lực quản trị chuỗi sản xuất từ trồng và chế biến nguyên phụ liệu, sản xuất thuốc lá điếu và quá trình thương mại hóa của Tổng công ty rất hiệu quả trong nhiều năm qua. Đặc biệt, năm 2025 Tổng công ty đã cải thiện rất đáng kể năng lực cạnh tranh để tăng thị phần từ 64,9% năm 2024 lên 68,7% năm 2025.

Cũng theo ông Hồ Lê Nghĩa, theo dự báo của cơ quan xây dựng chính sách và Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, tổng sản lượng toàn Tổng công ty cũng như toàn ngành có thể sụt giảm từ 30% đến 50%, con số này cũng là kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia sau thời điểm tăng thuế sốc. Vì vậy, chúng ta cần định hình lại chiến lược từ tăng trưởng về lượng sang tăng trưởng về chất. Đồng thời, chúng ta cần nghiên cứu kỹ lưỡng để xây dựng kịch bản ứng phó nhằm giảm thiểu tác động của việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và tạo dư địa cho tăng trưởng cao trong thời gian tới theo chỉ đạo của Chính phủ...