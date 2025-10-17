'Cơn mưa quà tặng' Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam dành cho bạn trẻ sáng mai

TPO - Sáng mai (18/10), tại sân vận động Đại học Bách Khoa, Hà Nội diễn ra sự kiện Sóng Festival trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam lần thứ 5. Hàng nghìn quả tặng từ các gian hàng trong sự kiện chờ đón các bạn trẻ tham gia trải nghiệm.

Sóng Festival diễn ra từ ngày 18-19/10 - Lễ hội thanh toán không tiền mặt với 96 gian hàng công nghệ, thời trang, ẩm thực, tiêu dùng, quy tụ các ngân hàng lớn như Vietcombank (Nhà tài trợ Kim cương), Agribank, BIDV, MB, Vietinbank, SHB... cùng MasterCard - tổ chức công nghệ thanh toán quốc tế.

Người tham dự được trải nghiệm - mua sắm - nhận ưu đãi trực tiếp tại gian hàng bằng hình thức thanh toán số.

Sự kiện do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại gian hàng NAPAS tiếp tục là tâm điểm sôi động của lễ hội với hàng loạt hoạt động tương tác, trải nghiệm công nghệ thanh toán hiện đại và chương trình quà tặng hấp dẫn.

Theo đó, khách tham quan sẽ được trải nghiệm những công nghệ thanh toán mới đã và đang góp phần hoàn thiện bức tranh về hành trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam. Trong đó phải kể đến các công nghệ như số hóa thẻ vật lý lên thiết bị di động - NAPAS Tap and Pay; hệ sinh thái VietQR với VIETQRPay, VIETQRGlobal...

Quà tặng tại gian hàng NAPAS.

Không chỉ giới thiệu công nghệ, gian hàng NAPAS còn là điểm dừng chân lý tưởng để khách tham quan giao lưu, tham gia các trò chơi tương tác, nhận quà liền tay. Người tham dự có thể thưởng thức trà sữa KOI Thé cùng những cây kem iCOOK và bánh ngọt Mama's Bakery hấp dẫn thuộc Golden Gate Group với giá ưu đãi kèm quà tặng khi thanh toán bằng thẻ NAPAS, NAPAS Tap and Pay hoặc VietQRPay; đồng thời nhận hàng nghìn phần quà như túi, ô, quạt, gấu bông, vé đêm nhạc “Chạm Việt Nam”… qua các hoạt động check - in nhận quà hay trong khung giờ vàng 15h - 17h mỗi ngày.

Hàng nghìn quà tặng khác từ các gian hàng của ngân hàng thương mại khác như: gấu bông, túi, cốc, móc khoá... chờ đón các bạn đến tham gia trải nghiệm.