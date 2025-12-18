Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giá bạc lập đỉnh lịch sử, vàng 'ăn theo'

Hồng Nhung

TPO - Thị trường kim loại quý toàn cầu bùng nổ trong phiên giao dịch sáng 18/12 khi giá bạc lần đầu tiên vượt mốc 66 USD/ounce, thiết lập kỷ lục lịch sử, trong khi vàng tăng khoảng 1% nhờ những tín hiệu suy yếu của thị trường lao động Mỹ và căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Cụ thể, bạc giao ngay tăng khoảng 4%, lên 66,3 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất mọi thời đại 66,51 USD/ounce. Đà tăng mạnh đã đưa bạc trở thành kim loại quý có mức tăng giá ấn tượng nhất trong năm nay, với mức tăng lên tới 126%, vượt xa mức tăng 65% của vàng.

Theo ông Edward Meir - chuyên gia phân tích của Marex, dòng tiền đang có sự dịch chuyển rõ rệt trong nhóm kim loại quý. “Bạc đang kéo vàng đi lên. Một phần dòng vốn đang rời khỏi vàng để chuyển sang bạc, bạch kim và palladium. Trong ngắn hạn, mốc 70 USD/ounce là mục tiêu hợp lý tiếp theo đối với bạc”, ông nhận định.

Cùng thời điểm, giá vàng giao ngay tăng 0,7%, lên 4.332,21 USD/ounce, sau khi có lúc tăng hơn 1% trong phiên. Hợp đồng vàng tương lai tại Mỹ cũng tăng 0,7%, lên 4.364 USD/ounce.

original-size-11zon.jpg
Giá bạc lần đầu tiên vượt mốc 66 USD/ounce, trong khi vàng tăng khoảng 1%. Ảnh: IG.

Động lực chính hỗ trợ vàng đến từ triển vọng chính sách tiền tệ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dữ liệu công bố mới đây cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 64.000 việc làm trong tháng trước, cao hơn dự báo, nhưng tỷ lệ thất nghiệp lại tăng lên 4,6%, mức cao nhất kể từ tháng 9/2021. Diễn biến này làm dấy lên kỳ vọng Fed sẽ sớm tiếp tục cắt giảm lãi suất, qua đó có lợi cho các tài sản không sinh lợi suất như vàng.

“Thị trường vẫn đang đặt cược Fed sẽ hạ lãi suất hai lần trong nửa đầu năm 2026, điều này có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong giai đoạn tới”, ông Bas Kooijman - CEO kiêm nhà quản lý tài sản của DHF Capital S.A. - cho biết.

Tuần trước, Fed đã thực hiện đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm thứ 3 và cũng là lần cuối trong năm nay. Hiện giới đầu tư đang định giá khả năng có thêm hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, căng thẳng địa chính trị cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã ra lệnh “phong tỏa” toàn bộ các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, động thái nhằm gia tăng sức ép đối với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Ở các kim loại quý khác, bạch kim tăng 2,5%, lên 1.896,90 USD/ounce, mức cao nhất trong hơn 17 năm, trong khi palladium cũng tăng gần 2,5%, lên 1.643,79 USD/ounce, cao nhất kể từ tháng 2/2023.

Hồng Nhung
Reuters
