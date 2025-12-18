Dòng vốn nào đang đổ vào bất động sản?

Các dòng vốn đều tăng mạnh

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng về thị trường bất động sản năm nay, đến ngày 31/8, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đạt khoảng 4,1 triệu tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 1,823 triệu tỷ đồng.

Trong khi đó, báo cáo tài chính quý III, trong khối ngân hàng thương mại, Techcombank là đơn vị có dư nợ cho vay bất động sản lớn nhất hệ thống.

Tín dụng bất động sản tăng mạnh.

Theo báo cáo tài chính quý III, dư nợ cho vay bất động sản của Techcombank đạt 237.838 tỷ đồng, chiếm 32,8% tổng dư nợ cho vay khách hàng - mức tỷ trọng cao nhất trong các ngân hàng được thống kê.

VPBank đứng thứ hai về quy mô với 205.955 tỷ đồng, chiếm 22,97% tổng dư nợ, tăng gần 7.000 tỷ đồng so với quý II.

SHB xếp sau VPBank theo quy mô, với 184.044 tỷ đồng, nhưng là ngân hàng có tỷ trọng lớn thứ hai trong hệ thống khi cho vay bất động sản chiếm 30,27% tổng dư nợ. Dư nợ lĩnh vực này của SHB tăng hơn 6.500 tỷ đồng so với quý II, cho thấy dòng vốn chảy vào bất động sản vẫn duy trì ở mức cao.

Bộ Xây dựng cho biết, ngoài tín dụng bất động sản, thị trường còn "hút" trái phiếu doanh nghiệp, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp bất động sản, trong 9 tháng đầu năm 2025 với tổng lượng phát hành trị giá 398.000 tỷ đồng, tăng gần 44% so với cùng kỳ năm 2024.

Bất động sản tiếp tục là một trong những lĩnh vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn, đứng thứ hai trong các ngành thu hút FDI, với tổng vốn đăng ký 5,18 tỷ USD trong tổng số 28,54 tỷ USD FDI vào Việt Nam trong 9 tháng năm 2025.

Bất động sản đóng góp 11% GDP

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, ngành xây dựng và bất động sản hiện đóng góp khoảng 11% GDP, trong đó, đóng góp của ngành bất động sản trực tiếp và gián tiếp thông qua các lĩnh vực khác khoảng 4,5%. Các chính sách pháp luật ban hành trong thời gian vừa qua đã tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản nói chung và thị trường nhà ở nói riêng, nhiều chính sách đổi mới được đánh giá và kỳ vọng sẽ tạo không gian cho sự phát triển của thị trường bất động sản, đồng thời giải quyết các vấn đề khó khăn cho thị trường bất động sản hiện nay.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, đơn vị này sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực nhà ở, bất động sản đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khả thi và hiệu quả theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, ứng dụng chuyển đổi số để khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập, chưa phù hợp thực tiễn.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp và các loại hình nhà ở để cho thuê, cho thuê mua bảo đảm phù hợp với khả năng chi trả của người dân...

"Bộ Xây dựng cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, kết nối với hệ thống dữ liệu đất đai, xây dựng, quy hoạch, thuế và tài chính, đảm bảo dữ liệu đúng - đủ - sạch - sống, đồng bộ và kết nối liên thông từ Trung ương tới địa phương.

Thường xuyên theo dõi sát diễn biến của thị trường bất động sản, kịp thời có các biện pháp đồng bộ để kiểm soát, điều tiết thị trường bất động sản đảm bảo thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững", Thứ trưởng Sinh cho hay.