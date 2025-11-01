Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Tăng mạnh dòng vốn đổ vào bất động sản

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Xây dựng cho biết, tính đến 31/8, dư nợ tín dụng bất động sản khoảng 4,1 triệu tỷ đồng. Tổng giá trị trái phiếu phát hành tăng tăng 44% so với cùng kỳ năm 2024...

Trong báo cáo thị trường bất động sản quý III vừa qua, Bộ Xây dựng cho biết, thị trường bất động sản hiện đang nhận được sự hỗ trợ về tín dụng nhiều hơn so với cuối năm 2024.

Bộ Xây dựng dẫn theo số liệu báo cáo gần nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến 31/8, dư nợ tín dụng bất động sản khoảng 4,1 triệu tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 1,8 triệu tỷ đồng.

anh-man-hinh-2025-11-01-luc-105012.png
Bảng kê chi tiết tín dụng bất động sản (ảnh: N.M).

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng, để đảm bảo sự phát triển bền vững, vẫn cần tiếp tục tăng cường kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn, nhằm duy trì sự ổn định của thị trường.

Bên cạnh đó, về tình hình phát hành trái phiếu đối với lĩnh vực bất động sản, công bố của Bộ Xây dựng cho thấy kênh huy động vốn qua trái phiếu đang phục hồi tích cực.

Cụ thể, trong 9 tháng năm nay, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 398.000 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, ngành bất động sản đứng thứ hai, chiếm khoảng 18% tổng giá trị trái phiếu phát hành (hơn 70.000 tỷ đồng), tăng 35% so với năm trước.

Ngoài việc phát hành mới, các doanh nghiệp bất động sản đẩy mạnh mua lại trái phiếu, với 43.000 tỷ đồng được mua lại trong 8 tháng đầu năm, tăng 47% so với cùng kỳ, thể hiện nỗ lực tái cơ cấu và thực hiện nghĩa vụ tài chính sau thời gian gia hạn theo Nghị định 08/2023.

Bộ Xây dựng đánh giá, thị trường trái phiếu bất động sản có dấu hiệu cải thiện, song rủi ro vẫn tiềm ẩn, nhất là khi một số thương vụ phát hành, mua lại được thực hiện qua các tổ chức có liên quan đến doanh nghiệp phát hành. Thực tế này đòi hỏi phải tăng cường giám sát và minh bạch hóa để bảo đảm an toàn, ổn định thị trường.

Mặt khác, về nguồn vốn trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tăng theo từng tháng. Cụ thể, từ 24 tỷ USD (tháng 7) lên hơn 26 tỷ USD (tháng 8) và đạt 28,5 tỷ USD (tháng 9), phản ánh môi trường đầu tư Việt Nam đang phục hồi tích cực.

FDI giải ngân cũng tăng tương ứng, lần lượt đạt 13,6 tỷ USD, 15,4 tỷ USD và 18,8 tỷ USD, cho thấy dòng vốn thực tế được đưa vào nền kinh tế ngày càng nhiều hơn.

Riêng lĩnh vực bất động sản, FDI có biến động đáng chú ý. Tháng 7, vốn FDI vào bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất với 23,5% (hơn 2,3 tỷ USD), nhưng đến tháng 8 giảm mạnh còn 8% (1,2 tỷ USD), sau đó phục hồi trong tháng 9 với 20,7% (hơn 2,5 tỷ USD). Biến động này cho thấy, dòng vốn vào bất động sản còn thiếu ổn định, có thể do tác động từ thủ tục pháp lý và tiến độ phê duyệt dự án.

Ngọc Mai
#bất động sản 2025 #vốn đầu tư bất động sản #trái phiếu bất động sản #FDI bất động sản #tín dụng bất động sản #thị trường bất động sản Việt Nam #phát hành trái phiếu

Xem thêm

Cùng chuyên mục