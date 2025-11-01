Nơi nào đang mua bán vàng nhẫn cao nhất thị trường?

TPO - Sáng nay (1/11), giá vàng trong nước đồng loạt tăng. Giá vàng SJC lên trên mốc 148 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, cao nhất thị trường.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC 148,4 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp niêm yết giá vàng mua vào - bán ra chênh nhau từ 1-2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo giá vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua. Đây là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng; Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 147,2 - 148,4 triệu đồng/lượng...

Nhiều doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn bằng giá vàng SJC.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.003 USD/ounce, giảm 30 USD/ounce so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương hơn 127 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Tại phiên họp Quốc hội sáng 30/10, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, biến động thị trường vàng trong nước thời gian qua do tác động từ tình hình địa chính trị, chính sách kinh tế và thương mại của các quốc gia lớn không nhất quán. Ngoài ra, tâm lý người dân cũng là yếu tố ảnh hưởng tới thị trường.

Để ổn định thị trường vàng, cơ quan quản lý đưa ra nhiều biện pháp như thanh, kiểm tra và xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng từ ngày 10/10. Khung pháp lý về sàn giao dịch vàng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để trình Chính phủ.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.093 đồng/USD, tăng 2 đồng so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá USD quanh mức 26.075 - 26.347 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường "chợ đen", giá USD ghi nhận quanh mức 27.541 - 27.661 đồng/USD, mức cao hơn nhiều so với tỷ giá niêm yết trong hệ thống ngân hàng.