Giá vàng tăng mạnh, vênh thế giới gần 20 triệu đồng/lượng

Kinh tế

TPO - Sáng nay (31/10), giá vàng thế giới quay đầu tăng mạnh. Theo đó, giá vàng trong nước đồng loạt tăng theo. Hiện giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,8 - 147,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với hôm qua.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng 146,5 - 147,8 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên 147,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quay đầu tăng và nới rộng khoảng cách với thế giới gần 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp đồng loạt tăng từ 1-1,2 triệu đồng/lượng. Cụ thể, vàng nhẫn SJC niêm yết 134,6 - 146,1 triệu đồng/lượng; Phú Quý 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.033 USD/ounce, tăng 75 USD/ounce so với chiều qua. Giá vàng thế giới tương đương 128 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng. Trong vòng 1 tháng qua, giá vàng trong nước liên tục tăng mạnh theo giá thế giới, thậm chí có thời điểm cao hơn khiến khoảng cách chênh lệch với thế giới nới rộng.

Thị trường vẫn thiếu nguồn cung, trong khi nhu cầu người dân mua vàng cao khiến giá khó hạ nhiệt.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.091 đồng/USD, đứng im so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá USD quanh mức 26.075 - 26.345 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường "chợ đen", giá USD ghi nhận quanh mức 27.541 - 27.661 đồng/USD, mức cao hơn nhiều so với tỷ giá niêm yết trong hệ thống ngân hàng.

