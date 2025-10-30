Giá vàng tăng, giảm thất thường

TPO - Sáng nay (30/10), giá vàng trong nước quay đầu tăng sau 1 ngày giảm mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC lại lên mốc 148,1 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất lên tới 149,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 146,1 - 148,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp khác như Tập đoàn Doji, Bảo Tín Minh Châu, ACB, PNJ cũng tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên 148,1 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào - bán ra phổ biến ở mức từ 1-2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng giảm thất thường theo giá vàng thế giới.

Trước đó, giá vàng miếng SJC giảm hơn 3 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 1 ngày. Tính từ đỉnh cách đây hơn 2 tuần, giá vàng miếng SJC giảm gần 10 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng bật tăng mạnh trở lại. Cụ thể, vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 143,8 - 146,3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết ở mức 145,1 - 148,1 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 3.945 USD/ounce, giảm 93 USD/ounce so với chiều qua.

Giá vàng thế giới liên tục tăng giảm thất thường trong vài ngày qua. Có thời điểm, xuống sâu mốc 3.900 USD/ounce rồi bật tăng trở lại lên mức hơn 4.000 USD/ounce.

Giá vàng trong nước bám sát sự tăng giảm của giá vàng thế giới và được điều chỉnh liên tục.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.091 đồng/USD, giảm so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá USD đồng loạt hạ về quanh mức 26.075 - 26.345 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường "chợ đen", giá USD ghi nhận quanh mức 27.541 - 27.661 đồng/USD, mức cao hơn nhiều so với tỷ giá niêm yết trong hệ thống ngân hàng.