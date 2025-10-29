Giá vàng giảm rất mạnh

TPO - Sáng nay (29/10), giá vàng trong nước giảm rất mạnh, từ 3,3 - hơn 4 triệu đồng/lượng. Theo đó, vàng miếng SJC về sát mốc 145 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất hơn 147 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 143,1-145,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng về mốc 145,1 triệu đồng/lượng.

Như vậy, tính từ mốc đỉnh kỷ lục 154,6 triệu đồng/lượng khoảng 2 tuần trước, giá vàng miếng SJC hiện giảm tới gần 10 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm sốc trong vòng 1 ngày qua. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm mạnh 4,2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn một thương hiệu giảm hơn 4 triệu đồng/lượng trong 1 ngày.

Riêng vàng nhẫn tại doanh nghiệp này có mức giảm mạnh nhất hơn 12 triệu đồng/lượng sau khi lập đỉnh hơn 160 triệu đồng/lượng cách đây 2 tuần.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 3,8 triệu đồng/lượng về mốc 141,2-143,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Doji giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra xuống mức 142-145 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo đà giảm của thế giới. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới về mức 3.903 USD/ounce, giảm gần 100 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.095 đồng/USD, giảm 2 đồng so với sáng qua. Giá USD ngân hàng giảm nhẹ. Cụ thể, Vietcombank niêm yết 26.081 - 26.351 đồng/USD, giảm 1 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá USD tại ngân hàng giảm nhẹ và ổn định nhờ chính sách điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước khi tổ chức này đã thực hiện 3 đợt bán USD kỳ hạn có hủy ngang cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm (đợt 1 trong hai ngày 25 và 26/8, đợt 2 vào ngày 1/10 và đợt 3 vào ngày 22/10).

Giá USD trên thị trường tự do vẫn giao dịch ở mức cao 27.543 - 27.663 đồng/USD.