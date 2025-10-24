Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng bật tăng sau 2 ngày rơi mạnh

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (24/10), giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại sau khi 2 ngày giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 149,5 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn cao nhất 153,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 149,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tăng theo giá vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng qua.

v.jpg
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng trở lại.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.112 USD/ounce, tăng 26 USD/ounce so với sáng qua.

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau 2 ngày giảm mạnh. Thống kê 10 tháng qua cho thấy, giá vàng thế giới đã tăng 56% nhờ vào chính sách lãi suất, rủi ro kinh tế. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất chậm hơn kỳ vọng đã tăng sức hấp dẫn của vàng. Bên cạnh đó, lo ngại khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ các chính sách thuế quan khiến vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn.

Ngoài ra, nhu cầu mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, với kim ngạch nhập khẩu tăng vọt. Với bối cảnh nhiều bất ổn, vàng được dự báo sẽ tiếp tục là tâm điểm đầu tư trong thời gian tới.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.098 đồng/USD, đứng im so với hôm qua.

Giá USD ngân hàng niêm yết ở mức 26.123 - 26.352 đồng/USD mua - bán. Giá USD trên thị trường tự do quanh mức 27.146 - 27.342 đồng/USD mua - bán.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng trong nước #giá vàng thế giới #đầu tư vàng #giá vàng SJC #thị trường vàng #tỷ giá USD

Xem thêm

Cùng chuyên mục