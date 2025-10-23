Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (23/10), giá vàng đồng loạt giảm, vàng nhẫn có mức giảm mạnh hơn vàng miếng SJC. Tuy nhiên, có nơi giá vàng nhẫn vẫn cao hơn giá

vàng miếng 4,3 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 4,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng SJC về mốc 148,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có mức giảm mạnh hơn giá vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 149,9 - 152,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 6,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua. Đây là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, cao hơn cả vàng miếng SJC lên tới 4,3 triệu đồng/lượng.

Có nơi niêm yết giá vàng nhẫn ﻿cao hơn giá vàng miếng 4,3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý giảm giá vàng nhẫn còn 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.086 USD/ounce, giảm 38 USD/ounce so với sáng qua. Như vậy, chỉ trong 2 ngày, giá vàng thế giới giảm 300 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.098 đồng/USD, giảm 1 USD so với sáng qua.

Giá USD ngân hàng niêm yết ở mức 26.123 - 26.352 đồng/USD mua - bán.

Tuy nhiên, giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh lên mức 27.146 - 27.342 đồng/USD mua - bán, tăng 50 đồng so với hôm qua. Đây là mức giá USD cao nhất trong hơn một tháng và cao hơn gần 1.000 đồng so với giá tại các ngân hàng. Lần gần nhất, giá USD tự do vượt mốc 27.000 đồng là vào đầu tháng 9.

Nhiều ý kiến cho rằng, đà tăng mạnh của tỷ giá trên thị trường tự do xuất phát từ nhu cầu mua USD tăng cao vào cuối năm, trong khi nguồn cung tiền mặt hạn chế. Ngoài ra, chênh lệch giữa thị trường tự do và ngân hàng cần thời gian để điều tiết, dù Ngân hàng Nhà nước đã 2 lần bán USD kỳ hạn trong thời gian gần đây.

Ngọc Mai
