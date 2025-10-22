Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giá vàng giảm mạnh không tưởng

TPO - 9h sáng nay (22/10), các doanh nghiệp kinh doanh vàng giảm mạnh vàng miếng và vàng nhẫn từ 4-5 triệu đồng/lượng. Các doanh nghiệp nới rộng khoảng cách mua vào - bán ra trong bối cảnh giá vàng dự báo sẽ giảm tiếp.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 5 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 148,5 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC giảm mạnh 4-5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, trong bối cảnh giá vàng giảm mạnh, các doanh nghiệp lại nới rộng khoảng cách chênh lệch mua vào - bán ra lên 2-3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh theo. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,5 - 155,5 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng. Mặc dù giảm mạnh nhưng vàng nhẫn thương hiệu này vẫn cao nhất thị trường và cao hơn vàng miếng SJC 7 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giảm còn 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.108 USD/ounce, giảm tiếp 16 USD so với đầu giờ sáng và giảm 259 USD/ounce so với sáng qua. Giá vàng thế giới được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới khi nhiều nhà đầu tư chốt lời và nhiều kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Trung hạ nhiệt.

Giá vàng trong nướcbám sát diễn biến giá thế giới nên sau khi có sự điều chỉnh, giá trong nước lập tức giảm theo. Hiện, giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 14-15 triệu đồng/lượng.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng, trong bối cảnh nguồn cung vàng chưa cải thiện, mức chênh lệch này vẫn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nhiều người kỳ vọng, sau khi các ngân hàng, doanh nghiệp đủ điều kiện nhập vàng, giá vàng trong nước sẽ thu hẹp khoảng cách với giá thế giới.

