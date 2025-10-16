Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng nhẫn xô đổ mọi kỷ lục

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (16/10), nhiều doanh nghiệp tăng mạnh giá vàng lên mốc cao chưa từng có. Có doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng miếng 4 triệu đồng/lượng, lên trên 152 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 146 - 148 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt nâng giá vàng miếng SJC lên mốc 148 triệu đồng/lượng. Đây tiếp tục là kỷ lục mới của vàng miếng SJC.

Đáng ngạc nhiên, giá vàng nhẫn nhiều thương hiệu có mức tăng cao hơn giá vàng miếng.

vangnhan.jpg
Giá vàng nhẫn lên hơn 152 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 149,3 - 152,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 5,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng mạnh bởi giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh mới. Sáng nay, giá vàng thế giới tăng lên mốc 4.210 USD/ounce, tăng 49 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 132 triệu đồng/lượng.

Mặc dù giá vàng trong nước liên tục tăng cao nhưng hiện tại trên thị trường vẫn khan nguồn cung. Nhiều cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, SJC, Doji… không có vàng miếng SJC cũng như vàng nhẫn để bán.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.114 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Giá USD ngân hàng niêm yết ở mức 26.117 - 26.367 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.963 - 27.073 đồng/USD.

Ngọc Mai
#giá vàng nhẫn #vàng trong nước #giá vàng thế giới #giá vàng SJC #tăng giá vàng #thị trường vàng #vàng khan hiếm

Xem thêm

Cùng chuyên mục