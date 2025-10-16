Giá vàng nhẫn xô đổ mọi kỷ lục

TPO - Sáng nay (16/10), nhiều doanh nghiệp tăng mạnh giá vàng lên mốc cao chưa từng có. Có doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng miếng 4 triệu đồng/lượng, lên trên 152 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 146 - 148 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt nâng giá vàng miếng SJC lên mốc 148 triệu đồng/lượng. Đây tiếp tục là kỷ lục mới của vàng miếng SJC.

Đáng ngạc nhiên, giá vàng nhẫn nhiều thương hiệu có mức tăng cao hơn giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn lên hơn 152 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 149,3 - 152,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 5,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng mạnh bởi giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh mới. Sáng nay, giá vàng thế giới tăng lên mốc 4.210 USD/ounce, tăng 49 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 132 triệu đồng/lượng.

Mặc dù giá vàng trong nước liên tục tăng cao nhưng hiện tại trên thị trường vẫn khan nguồn cung. Nhiều cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, SJC, Doji… không có vàng miếng SJC cũng như vàng nhẫn để bán.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.114 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Giá USD ngân hàng niêm yết ở mức 26.117 - 26.367 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.963 - 27.073 đồng/USD.