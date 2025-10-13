Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Giá vàng sẽ tiếp tục phá đỉnh?

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (13/10), giá vàng thế giới tăng mạnh. Giá vàng trong nước cao hơn thế giới gần 15 triệu đồng/lượng và được dự báo sẽ tiếp tục phá vỡ kỷ lục vừa lập trong tuần này.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng mạnh 4,2 triệu đồng/lượng sau 1 tuần. Đây là mức kỷ lục mới của vàng miếng SJC.

Ngân hàng ACB, hệ thống vàng Mi Hồng cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 141,8 - 142,8 triệu đồng/lượng. Đây là 2 đơn vị niêm yết giá vàng miếng mua vào cao nhất thị trường hiện nay.

Giá vàng trong nước được dự báo sẽ tiếp tục phá vỡ kỷ lục trong tuần này.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh sau 1 tuần và ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, thương hiệu vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 4,5 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 137,3 - 140,3 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước cùng chiều với diễn biến giá vàng thế giới. Sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết 4.034 USD/ounce, tăng 16 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 128 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn thế giới gần 15 triệu đồng/lượng. Hiện, trên thị trường, các cửa hàng vàng vẫn khan hiếm vàng miếng và vàng nhẫn dù việc xoá bỏ độc quyền được áp dụng từ ngày 10/10.

Các thông tin đơn vị được nhập vàng khối lượng ra sao, bao lâu có vàng vẫn chưa có trong khi nhu cầu mua vàng người dân tăng cao. Với đà tăng của vàng thế giới, vàng trong nước được dự đoán sẽ tiếp tục phá vỡ kỷ lục trong tuần này.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.128 đồng/USD.

Giá USD tại ngân hàng giao dịch ở mức 26.144 - 26.384 đồng/USD mua - bán.Trên thị trường tự do, đồng USD giao dịch trong khoảng 26.400 - 26.700 đồng/USD mua - bán.

Ngọc Mai
