Giá vàng tăng rất mạnh

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (9/10), giá vàng trong nước tiếp tục tăng rất mạnh lên đỉnh mới. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 142,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao nhất hơn 141 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Có mức tăng tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 140 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng 141,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC vượt mốc 142 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá bán vàng miếng SJC của các doanh nghiệp với vàng miếng SJC đều ở mức đỉnh 142,5 triệu đồng/lượng, còn giá mua chênh nhau 500 nghìn - 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tiếp tục ghi nhận mức kỷ lục mới. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý được niêm yết ở mức 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng…

Chỉ trong 10 ngày qua, cả giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều tăng mạnh hơn 7 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước bám sát đà tăng của giá vàng thế giới.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.010 USD/ounce, tăng 15 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.133 đồng/USD, giảm 8 đồng so với hôm qua.

Với biên độ 5%, hiện giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.876 - 26.390 đồng/USD.

Tỷ giá mua bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đưa về khoảng 23.927 - 26.339 đồng/USD

Giá USD tại ngân hàng giao dịch ở mức 26.139 - 26.175 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, đồng USD giao dịch trong khoảng 26.600 - 26.700 đồng/USD mua - bán.

Ngọc Mai
