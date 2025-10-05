Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng SJC tiến sát mốc 139 triệu đồng/lượng

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (5/10), giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh theo giá thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC tiếp tục lập kỷ lục mới khi tiến sát mốc 139 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận tăng cao lên hơn 136 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 800.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Có mức tăng tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 136 - 138,6 triệu đồng/lượng.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 137,6 - 138,6 triệu đồng/lượng.

Đây là mức kỷ lục mới của vàng miếng.

vh1.jpg
Giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới.

Vàng nhẫn cũng ghi nhận mức kỷ lục mới sau đợt tăng này. Cụ thể, Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 133,6 - 136,6 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tăng 500.000 đồng/lượng vàng nhẫn lên mức 132,5 - 135,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.886 USD/ounce, tăng 20 USD so với sáng qua. Đây là tuần tăng thứ 7 liên tiếp của kim loại quý. Giá vàng thế giới tăng cao chủ yếu do nhà đầu tư lo ngại kinh tế Mỹ.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.162 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng hạ nhiệt. Ngân hàng Vietcombank - ngân hàng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống niêm yết giá USD 26.200 -26.420 đồng/USD mua - bán, giảm 33 đồng so với cuối tuần trước.

So với mức đỉnh hơn 26.536 đồng/USD hồi giữa tháng 8, giá USD hiện đã giảm hơn 110 đồng.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do lại tăng mạnh 80 đồng sau một tuần lên mức 26.650 - 26.730 đồng mua - bán. Điều này đưa giá USD tự do lên cao hơn các ngân hàng trên 300 đồng.

Ngọc Mai
#giá vàng SJC #vàng trong nước #giá vàng thế giới #kỷ lục vàng #giá vàng tăng

Xem thêm

Cùng chuyên mục