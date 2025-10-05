Giá vàng SJC tiến sát mốc 139 triệu đồng/lượng

TPO - Sáng nay (5/10), giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh theo giá thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC tiếp tục lập kỷ lục mới khi tiến sát mốc 139 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận tăng cao lên hơn 136 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 800.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Có mức tăng tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 136 - 138,6 triệu đồng/lượng.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 137,6 - 138,6 triệu đồng/lượng.

Đây là mức kỷ lục mới của vàng miếng.

Giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới.

Vàng nhẫn cũng ghi nhận mức kỷ lục mới sau đợt tăng này. Cụ thể, Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 133,6 - 136,6 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tăng 500.000 đồng/lượng vàng nhẫn lên mức 132,5 - 135,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.886 USD/ounce, tăng 20 USD so với sáng qua. Đây là tuần tăng thứ 7 liên tiếp của kim loại quý. Giá vàng thế giới tăng cao chủ yếu do nhà đầu tư lo ngại kinh tế Mỹ.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.162 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng hạ nhiệt. Ngân hàng Vietcombank - ngân hàng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống niêm yết giá USD 26.200 -26.420 đồng/USD mua - bán, giảm 33 đồng so với cuối tuần trước.

So với mức đỉnh hơn 26.536 đồng/USD hồi giữa tháng 8, giá USD hiện đã giảm hơn 110 đồng.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do lại tăng mạnh 80 đồng sau một tuần lên mức 26.650 - 26.730 đồng mua - bán. Điều này đưa giá USD tự do lên cao hơn các ngân hàng trên 300 đồng.