Giá vàng SJC tăng cao nhất từ trước đến nay

TPO - Trong phiên giao dịch chiều (29/9), giá vàng miếng SJC lên mốc kỷ lục mới 136,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh lên mức cao nhất 133,6 triệu đồng/lượng. Nhu cầu lớn của người dân đã khiến giá vàng tăng cao.

Vào lúc 14h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 134,5 - 136,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá bán ra vàng miếng SJC lên mốc 136,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với mốc kỷ lục cũ lập vào ngày 9/9 gần 136 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC hôm nay tiếp tục lập kỷ lục mới.

Giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 130,6 - 133,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 129,9 - 132,9 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.806 USD/ounce, tăng mạnh 41 USD so với đầu giờ sáng. Đây cũng là mốc kỷ lục mới của vàng thế giới.

Giá vàng thế giới tăng mạnh bởi nguyên nhân chính là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục hạ lãi suất trong những tháng tới nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Đồng USD suy yếu cũng khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư toàn cầu. Bên cạnh đó, bất ổn kinh tế - địa chính trị và xu hướng các ngân hàng trung ương đẩy mạnh dự trữ vàng càng thúc đẩy lực mua vào, đẩy giá vàng lên cao.

Trong nước, thị trường vàng chịu tác động kép từ đà tăng quốc tế và tâm lý đầu tư. Nhiều người dân coi vàng là kênh trú ẩn an toàn, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát và biến động tài chính. Nhu cầu lớn của người dân đã khiến giá vàng miếng SJC tăng cao, thậm chí chênh lệch với giá thế giới lên tới hơn 15 triệu đồng/lượng.