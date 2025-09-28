Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng SJC bật tăng mạnh

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (28/9), giá vàng miếng SJC lại bật tăng mạnh trở lại. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 135 triệu đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 133 - 135 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 132,5 - 135 triệu đồng/lượng mua - bán. Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng 134 - 135 triệu đồng/lượng.

s1.jpg
Giá vàng miếng SJC tăng nửa triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá mua vào vàng miếng SJC của các doanh nghiệp kinh doanh vàng chênh nhau từ 500.000 - 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có mức tăng thấp hơn vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 129,1 - 132,1 triệu đồng/lượng mua - bán, tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng qua. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng… Chênh lệch mua vào - bán ra các doanh nghiệp kinh doanh vàng với vàng nhẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.761 USD/ounce, đứng im so với sáng qua.

Giá vàng trong nước bám sát sự tăng giảm so với thế giới. Tuy nhiên, chênh lệch trong nước với thế giới vẫn ở mức cao khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.186 đồng/USD, đứng im so với hôm qua.

Giá USD ngân hàng giao dịch trong khoảng 26.195 - 26.445 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá USD hiện ở mốc 26.490 - 26.590 đồng/USD.

Ngọc Mai
#giá vàng SJC #vàng trong nước #giá vàng thế giới #vàng miếng #giá vàng hôm nay #thị trường vàng #tỷ giá USD

Xem thêm

Cùng chuyên mục