Kinh tế

Google News

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới, trong nước tăng rất mạnh

TPO - Sáng nay (24/9), giá vàng thế giới lập kỷ lục mới và vàng trong nước cũng tăng mạnh theo. Vàng miếng SJC lên mốc 135 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn cao nhất lên hơn 132 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng vẫn cao hơn thế giới 15 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 133 - 135 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 129,3 - 132,3 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới tăng lên mốc kỷ lục mới 3.763 USD/ounce, tăng 74 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 120 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn thế giới 15 triệu đồng/lượng.

v-4108-5155.jpeg
Vàng miếng SJC cao hơn thế giới 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới, được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng tăng về việc Mỹ tiếp tục hạ lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng giữa bối cảnh bất ổn chính trị.

Giá vàng vượt ngưỡng 3.700 USD/ounce và tăng gần 40% từ đầu năm đến nay. Dù mức tăng mạnh khiến một số nhà đầu tư chốt lời, phần lớn giới chuyên gia vẫn tin rằng đà tăng chưa dừng lại, khi vàng tiếp tục trở thành lựa chọn hàng đầu để bảo toàn tài sản giữa bối cảnh lạm phát và nợ công leo thang toàn cầu.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.189 đồng/USD, tăng 3 đồng so với sáng qua. Giá USD ngân hàng giao dịch trong khoảng 26.198 - 26.448 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD ở mốc 26.490 - 26.590 đồng/USD mua - bán, tăng 40 đồng so với hôm qua.

Ngọc Mai
#giá vàng thế giới #giá vàng trong nước #vàng SJC #vàng nhẫn #giá vàng kỷ lục #giá vàng tăng #đầu tư vàng

