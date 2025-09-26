Giá vàng lao dốc, USD tăng cao do quyết định áp thuế trừng phạt của ông Trump

TPO - Giá vàng giảm trong phiên châu Á sáng nay (26/9) khi loạt thuế quan mới do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ đẩy đồng USD lên cao, làm gia tăng áp lực lên kim loại quý trong lúc thị trường chờ đợi báo cáo lạm phát quan trọng.

Giá vàng tiếp tục giảm

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên châu Á khi các số liệu kinh tế Mỹ khả quan làm dấy lên nghi ngờ về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất, qua đó hỗ trợ đà tăng của đồng đô la trước khi báo cáo lạm phát quan trọng được công bố.

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 3.741,21 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12 trên sàn Mỹ giữ nguyên ở 3.771,30 USD/ounce. Chỉ số USD dao động gần mức cao nhất trong ba tuần, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn với người mua ở ngoài Mỹ.

Giá vàng trượt dốc, đồng USD tăng.

“Sự trở lại của đồng đô la có thể là rào cản tiềm tàng giữa vàng và mục tiêu đạt mức 3.800 USD/ounce”, Tim Waterer - chuyên gia phân tích thị trường trưởng của KCM Trade - nhận định.

Ông cho biết thêm thông báo mới nhất về thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể hạn chế đà giảm trước mắt với vàng.

Ông Trump hôm 25/9 công bố đợt áp thuế trừng phạt mới đối với nhiều loại hàng hóa nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 1/10. Theo đó, Mỹ sẽ áp thuế 100% với thuốc nhãn hiệu nhập khẩu, 25% với xe tải hạng nặng, 50% với tủ bếp, từ tuần tới áp mức 50% với đồ dùng phòng tắm và 30% với đồ nội thất bọc nệm.

Ở chiều ngược lại, loạt số liệu công bố ngày 25/9 cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ giảm, trong khi GDP quý II tăng trưởng nhanh hơn ước tính nhờ tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp mạnh mẽ.

Tâm điểm thị trường hiện hướng về chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Khảo sát Reuters dự báo chỉ số này tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8.

Trong khi nhiều quan chức Fed tiếp tục thận trọng với lộ trình nới lỏng, Stephen Miran - nhà hoạch định chính sách của Fed - lại ủng hộ việc cắt giảm lãi suất mạnh tay để bảo vệ thị trường lao động, giảm nhẹ rủi ro lạm phát từ thuế quan.

Giá bạc giao ngay giảm 0,6% còn 44,96 USD/ounce, bạch kim tăng 1,6% lên 1.553,35 USD, sát đỉnh 12 năm. Palladium tăng 1,4% lên 1.267,13 USD. Cả ba đều hướng đến mức tăng trong tuần.

Chứng khoán châu Á chao đảo vì lo ngại thuế quan Mỹ

Cùng ngày, thị trường chứng khoán châu Á mở cửa không mấy thuận lợi sau khi Tổng thống Trump công bố gói thuế quan mới và nhà đầu tư giảm kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất mạnh tay.

Chỉ số dược phẩm Topix của Nhật Bản giảm 1,4%, cổ phiếu công ty công nghệ sinh học Úc CSL mất hơn 3%. Nikkei trượt 0,5%, trong khi MSCI châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật giảm 0,45%.

Hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 0,08%, S&P 500 giảm 0,02%. Ngược lại, hợp đồng tương lai EUROSTOXX 50 của châu Âu tăng 0,37%, còn FTSE tăng 0,25%.

Chứng khoán châu Á giảm.

Các nhà kinh tế nhấn mạnh số liệu GDP cập nhật cho thấy “nền kinh tế Mỹ chắc chắn phục hồi mạnh mẽ trong nửa đầu năm bất chấp cách tiếp cận lúc có lúc không của chính sách thương mại”.

Giới giao dịch hiện định giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất khoảng 39 điểm cơ bản vào tháng 12, giảm so với hơn 40 điểm cơ bản đầu tuần.

Kỳ vọng giảm sút về đợt cắt giảm lãi suất đã đẩy chỉ số đồng USD lên sát mốc 150 yên/1 USD. Đồng euro được giao dịch quanh 1,1668 USD/1 euro, giảm 0,6% so với phiên trước. Bảng Anh gần như đi ngang ở 1,3344 USD.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giao sau tăng 0,24% lên 69,59 USD/thùng, dầu thô Mỹ tăng 0,43% lên 65,26 USD/thùng.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông tin Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chấp thuận yêu cầu của Mỹ về việc ngừng mua dầu từ Nga, đồng thời ám chỉ khả năng dỡ bỏ lệnh trừng phạt để Ankara có thể mua tiêm kích F-35, sau hai giờ đàm phán với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.