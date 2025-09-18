Vàng trượt giá, USD tăng mạnh sau quyết định của Fed

TPO - Giá vàng và chứng khoán thế giới đồng loạt chững lại sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm như dự báo. Thị trường ảnh hưởng do ông Jerome Powell - Chủ tịch Fed - phát tín hiệu thận trọng về các bước nới lỏng tiếp theo.

Giá vàng giảm

Trong phiên giao dịch hôm nay (18/9), giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 3.654,29 USD/ounce, lùi từ đỉnh kỷ lục 3.707,40 USD. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ giảm 0,8% còn 3.690 USD/ounce.

Đồng USD tăng 0,2% khiến vàng đắt hơn với người mua nắm giữ ngoại tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng.

Edward Meir - nhà phân tích của Marex - nhận định: “Thông điệp chung từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thiên về cứng rắn. Họ chưa thật sự hào hứng với việc hạ lãi suất mạnh tay. Đồng USD vì thế tăng giá và lợi suất trái phiếu cao hơn. Vàng có thể quay lại vùng 3.600 USD/ounce trong ngắn hạn”.

Giá vàng giảm sau quyết định của Fed.

Fed cho biết tiếp tục giảm chi phí vay trong phần còn lại của năm, song ông Jerome Powell - Chủ tịch Fed - nhấn mạnh đây là “động thái quản lý rủi ro” trước thị trường lao động suy yếu. Ngân hàng Trung ương Mỹ “cần họp lại” trước khi quyết định về lộ trình tiếp theo.

Dòng vốn vào các quỹ vàng cũng chậm lại. SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - ghi nhận lượng nắm giữ giảm 0,44% xuống 975,66 tấn. Dù vậy, vàng vẫn tăng 39% từ đầu năm, nối tiếp mức tăng 27% của năm 2024 nhờ kỳ vọng Fed nới lỏng lãi suất, căng thẳng địa chính trị và hoạt động mua ròng của ngân hàng trung ương.

Bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 41,53 USD/ounce. Bạch kim tăng 0,4% lên 1.366,75 USD và palladium giữ ở mức 1.153,87 USD/ounce.

Chứng khoán biến động, đồng USD phục hồi

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản giảm 0,1% do áp lực từ Australia và New Zealand. Cổ phiếu Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) tăng nhẹ, Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1%. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng tăng 0,4% sau phiên Phố Wall biến động.

Đồng USD sau khi rơi xuống mức thấp nhất từ tháng 2/2022 đã nhanh chóng phục hồi lên 97,089 điểm. Euro giữ ở 1,181 USD/ 1 euro. Đồng bảng Anh giảm 0,1% còn 1,3621 USD/1 bảng Anh trước cuộc họp Ngân hàng Anh.

Đồng USD tăng giá sau quyết sách của Fed.

Theo công cụ FedWatch, thị trường định giá gần 88% khả năng Fed hạ thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 10, so với 74% ngày trước. Shane Oliver - nhà kinh tế trưởng AMP (Sydney) - nhận xét: “Fed vẫn phát tín hiệu cắt giảm, nhưng tăng trưởng Mỹ ổn định khiến đà tăng của chứng khoán có thể chậm lại vì thị trường đã tăng mạnh trước đó”.

Ngoài Mỹ, Ngân hàng Canada cũng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 2,5% - mức thấp nhất trong ba năm. Tại New Zealand, chỉ số S&P/NZX 50 giảm 0,9% sau số liệu GDP quý II suy yếu, kéo đồng NZD xuống 0,7%. Thị trường Australia mất 0,6% khi cổ phiếu Santos lao dốc 13,6% do thương vụ bán cho ADNOC đổ vỡ.

Nhìn chung, giới đầu tư toàn cầu tiếp tục thăm dò sau động thái đầu tiên của Fed trong năm, khi tín hiệu từ Washington vừa hé mở chu kỳ nới lỏng, vừa giữ nguyên sự dè dặt.