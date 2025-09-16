Giá vàng thế giới tăng cao nhất lịch sử, chứng khoán thăng hoa

TPO - Giá vàng giao ngay chạm mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 16/9 (giờ Việt Nam), khi giới đầu tư đặt cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày.

Giá vàng lập đỉnh

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng tiếp tục đạt đỉnh lịch sử 3.689,27 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 12 đi ngang ở mức 3.718,50 USD/ounce.

“Tâm lý thị trường đang rất lạc quan. Thị trường tin vào khả năng cắt giảm lãi suất trước thềm quyết định cuộc họp FOMC. Triển vọng của vàng vẫn tích cực trong ngắn và trung hạn”, ông Kyle Rodda - nhà phân tích tại Capital.com - nhận định và cảnh báo thêm nếu Fed không ủng hộ đường cong lãi suất hiện tại, giá vàng có thể mất kiểm soát. Ngược lại, nếu Fed đồng thuận, đó có thể là chất xúc tác đưa vàng vượt 3.700 USD/ounce.

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới.

Đồng USD tiếp tục chịu sức ép. Chỉ số USD dao động gần đáy 2,5 tháng so với euro và thấp nhất 10 tháng so với đồng đô la Australia. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, khiến kim loại quý này rẻ hơn với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - cho biết lượng vàng nắm giữ tăng 0,21% lên 976,80 tấn trong ngày 16/9, từ mức 974,80 tấn cuối tuần trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép, kêu gọi Chủ tịch Fed Jerome Powell thực hiện “đợt cắt giảm lớn hơn” đối với lãi suất chuẩn. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá gần như chắc chắn mức cắt giảm 25 điểm cơ bản, với xác suất nhỏ cho khả năng 50 điểm cơ bản.

Một tòa phúc thẩm Mỹ đồng thời từ chối yêu cầu của ông Trump nhằm sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook, động thái được xem là bảo vệ tính độc lập của Ngân hàng Trung ương Mỹ.

Giá bạc giao ngay giảm 0,4% xuống 42,52 USD/ounce, bạch kim giảm 0,5% xuống 1.394,37 USD/ounce, palladium giảm 0,3% còn 1.180,64 USD/ounce.

Chứng khoán châu Á đi lên

Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trong bối cảnh đồng USD yếu và kỳ vọng Fed tiếp tục nới lỏng lãi suất. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản tăng 0,3%, lên mức cao nhất trong hơn 4 năm. Nikkei và Topix của Nhật đều lập kỷ lục mới.

Nhà phân tích Tony Sycamore (IG) cho rằng “mức cắt giảm 25 điểm cơ bản vẫn được duy trì, bất chấp lo ngại về việc chính trị hóa Fed và áp lực từ Tổng thống Trump”.

Giới đầu tư chờ đợi dự báo “biểu đồ chấm” về lãi suất và phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell để xác định lộ trình cắt giảm tiếp theo. Hợp đồng tương lai hiện phản ánh tổng mức giảm lãi suất 127 điểm cơ bản vào tháng 7/2026, khiến khả năng xuất hiện động thái “diều hâu” từ Fed càng thấp.

Ba chỉ số chính của phố Wall đồng loạt tăng trong phiên 16/9, Dow Jones nhích nhẹ, S&P 500 tăng khoảng 0,5%, Nasdaq gần 1%. Hợp đồng tương lai Nasdaq không đổi, S&P 500 giảm 0,02%, trong khi EUROSTOXX 50 giảm 0,09% và FTSE tăng 0,08%.

Đồng bảng Anh giữ ở mức 1,3599 USD/ 1 bảng, euro có giá 1,1758 USD/1 euro - sát mức đỉnh 1,1780 USD của tuần trước. Đô la Australia - đồng tiền nhạy cảm với rủi ro - lên cao nhất 10 tháng ở 0,6677 USD.

“Đồng đô la Australia hoạt động tốt hơn vì kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, cải thiện triển vọng kinh tế toàn cầu và giảm bớt bất ổn thương mại”, Carol Kong - chiến lược gia tiền tệ của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia - cho biết.

Ở thị trường năng lượng, giá dầu tiếp tục đi lên khi giới đầu tư đánh giá tác động từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Nga. Dầu Brent tương lai tăng 0,25% lên 67,59 USD/thùng, dầu thô Mỹ tăng 0,22% lên 63,44 USD/thùng.