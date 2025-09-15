Giá vàng thế giới bất động, chứng khoán lặng sóng

TPO - Giá vàng gần như không biến động trong phiên giao dịch khi giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng trước cuộc họp chính sách quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuần này. Hoạt động chốt lời và đà tăng của đồng USD đang phần nào kìm hãm lực đi lên của kim loại quý.

Lý do giá vàng bất động

Trong phiên đầu tuần (15/9), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 3.644,98 USD/ounce, sau khi tăng khoảng 1,6% trong tuần trước và chạm đỉnh kỷ lục 3.673,95 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12 của Mỹ giảm nhẹ 0,1% xuống 3.682,62 USD/ounce.

Tim Waterer - chuyên gia phân tích thị trường trưởng của KCM Trade - nhận định: “Triển vọng tăng giá của vàng vẫn còn, thậm chí đạt mức giá cao hơn trong tương lai”.

Chỉ số USD (DXY) tăng 0,1%, khiến vàng - vốn được định giá bằng đồng bạc xanh - trở nên đắt hơn với các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác. Dữ liệu cho thấy lạm phát Mỹ tháng 8 cao hơn kỳ vọng, song giới phân tích tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp sắp tới.

Giá vàng bất động chờ đợi quyết sách của Fed.

Chuyên gia Waterer cảnh báo rủi ro với vàng tuần này là Fed có thể không đưa ra tín hiệu rõ ràng về thời điểm cắt giảm lãi suất tiếp theo.

Vàng, tài sản không sinh lãi, thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp và được coi là kênh trú ẩn an toàn khi kinh tế bất ổn. Cuộc họp lần này của Fed diễn ra giữa lúc nội bộ Ngân hàng Trung ương Mỹ đối mặt tranh chấp pháp lý về quyền lãnh đạo, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép nhằm gia tăng ảnh hưởng với chính sách tiền tệ.

Ở thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,3% lên 42,29 USD/ounce, bạch kim tăng 0,9% lên 1.403,77 USD/ounce và palladium nhích 0,2% lên 1.199,35 USD/ounce.

Thị trường châu Á thận trọng

Chứng khoán châu Á mở cửa lặng sóng sáng đầu tuần khi giới đầu tư chuẩn bị cho chuỗi quyết định chính sách từ các ngân hàng trung ương.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc ghi nhận diễn biến thận trọng. Chỉ số CSI300 tăng 0,5%, Hang Seng nhích 0,2%. Hợp đồng tương lai EUROSTOXX 50 tăng 0,1%, FTSE giảm 0,1%, DAX đi ngang.

Thị trường chứng khoán lặng sóng.

Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq cũng ít biến động. Nikkei đóng cửa nghỉ lễ, với giá tương lai 44.590 điểm, thấp hơn đôi chút so với mức 44.768 điểm chốt tuần trước - vốn đã tăng hơn 4% trong tuần.

Ở thị trường tiền tệ, đồng euro gần như không phản ứng trước việc Fitch hạ xếp hạng tín nhiệm Pháp, duy trì ở mức 1,1728 USD/1 euro, thấp hơn một chút so với đỉnh 1,1780 USD gần đây. Đồng USD đi ngang quanh mức 147,58 yên/1 USD, nằm trong biên độ 146,22 - 149,13 suốt một tháng qua.

Ở thị trường nhiên liệu, dầu Brent tăng 0,4% lên 67,27 USD/thùng, dầu thô WTI cộng 0,5% lên 63 USD/thùng. Giá dầu hưởng lợi một phần từ biến động chính trị toàn cầu, áp lực giảm đến từ sản lượng tăng của OPEC+ và nhu cầu yếu tại Mỹ.