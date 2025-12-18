Nhà đầu tư 'tháo chạy' khỏi cổ phiếu Hóa chất Đức Giang

TPO - Ngày đáo hạn phái sinh, thị trường chứng khoán hôm nay (18/12) tương đối lặng sóng, thanh khoản xuống mức rất thấp. DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tiếp tục là tâm điểm thị trường, có phiên thứ 3 liên tiếp giảm sàn, nhà đầu tư bán tháo, gần 22 triệu cổ phiếu dư bán sàn.

Đến cuối phiên, VN-Index lấy lại sắc xanh nhẹ nhờ lực đỡ từ một số cổ phiếu ngân hàng và hàng không, trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm và khối ngoại quay lại bán ròng mạnh.

Điểm sáng trong rổ VN30 thuộc về nhóm cổ phiếu hàng không và một số cổ phiếu ngân hàng. VJC bứt phá mạnh 4,8%, trở thành đầu tàu kéo chỉ số. HDB tăng 3,4% trong ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức; STB, TCB, VPB tăng 1-1,7%, góp phần giữ nhịp thị trường.

Ở chiều ngược lại, tâm điểm chú ý dồn vào cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Mã này tiếp tục giảm sàn phiên thứ ba liên tiếp, xuống 74.900 đồng/cổ phiếu. Kết phiên, dư bán sàn của DGC vẫn còn gần 22 triệu đơn vị, cho thấy áp lực thoát hàng rất lớn. Chỉ sau ba phiên, vốn hóa thị trường của DGC đã “bốc hơi” khoảng 6.900 tỷ đồng, trở thành một trong những cổ phiếu gây tác động tiêu cực nhất lên thị trường, tâm lý nhà đầu tư.

DGC giảm sàn phiên thứ ba liên tiếp, xuống 74.900 đồng/cổ phiếu.

Với đà lao dốc của DGC, các công ty chứng khoán cũng điều chỉnh điều kiện vay margin. Theo danh mục cập nhật ngày 17/12, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã hạ giá trần cho vay margin đối với DGC từ 105.600 đồng/cổ phiếu xuống còn 70.000 đồng/cổ phiếu, tương đương giảm khoảng 34%, dù tỷ lệ cho vay vẫn giữ ở mức 50%.

Không chỉ DGC, cổ phiếu TSB (CTCP Ắc quy Tia Sáng) - công ty con của DGC cũng chịu tác động tiêu cực. Chứng khoán Phú Hưng (PHS) thông báo hạ giá trần cho vay margin từ 51.500 đồng xuống 28.800 đồng/cổ phiếu và cắt margin đối với TSB từ ngày 18/12. Cổ phiếu này đã có 3 phiên giảm liên tiếp, trong đó 3 phiên giảm sàn, thị giá mất gần 23%.

Bên cạnh tâm điểm DGC, thị trường ghi nhận sự phân hóa với nhiều nhóm ngành. Một số cổ phiếu chứng khoán như AGR tăng hơn 6%, VND tăng 2,7%, trong khi VIX giảm 1,1%. Nhóm Vingroup tạm chững lại sau chuỗi biến động mạnh, với VHM đứng giá, VIC giảm nhẹ và VRE tăng 2,2%.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,32 điểm (0,2%) lên 1.676,98 điểm; HNX-Index tăng 0,11 điểm (0,04%) lên 253,23 điểm. UPCoM-Index giảm 0,01 điểm xuống 118,75 điểm.

Thanh khoản “chạm đáy”, với giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ đạt 14.320 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng mạnh hơn 892 tỷ đồng, tập trung vào DXS, VIC.