Nhà đầu tư dồn tiền đầu tư, mua bán gì nhiều nhất?

TPO - Khảo sát về xu hướng đầu tư của người Việt, các chuyên gia cho rằng, năm nay gửi tiết kiệm, mua vàng và bất động sản vẫn chiếm ưu thế. Trong khi ở kênh chứng khoán, nhà đầu tư ít kinh nghiệm tham gia chiếm áp đảo, tỷ lệ thành công trong dài hạn của cá nhân ở mức thấp (dưới 10%, thậm chí có quan điểm cho rằng dưới 5%).

Khảo sát thực trạng và nhu cầu quản lý tài sản của người Việt năm 2025, do Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM) thực hiện cho thấy, bên cạnh gửi tiết kiệm, tài sản của nhà đầu tư đa phần phân bổ vào vàng (20%), bất động sản (15%).

Ngay cả nhà đầu tư có thu nhập cao cũng phân bổ tài sản nhiều hơn vào các kênh đơn giản dễ hiểu như vàng, bất động sản. Trong khi đó, nhóm thu nhập cá nhân từ 500 triệu đồng/năm có xu hướng tham gia nhiều vào sản phẩm đầu tư phức tạp hơn như cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ so với nhóm thu nhập thấp hơn. Đáng chú ý, tỷ lệ nhà đầu tư ít kinh nghiệm tham gia cổ phiếu lại cao hơn nhóm giàu kinh nghiệm.

75% nhà đầu tư chỉ tập trung đầu tư vào 2-3 kênh chủ đạo như gửi tiết kiệm, mua vàng, bất động sản.

Gửi tiết kiệm, mua vàng, bất động sản và bảo hiểm tiếp tục là những kênh khởi đầu phổ biến nhất. Ngay cả nhóm chấp nhận rủi ro cao, sẵn sàng chịu thua lỗ lớn, thì phần lớn tài sản vẫn nằm ở gửi tiết kiệm và vàng. Khoảng 80% nhà đầu tư từng có trải nghiệm tiêu cực khi đầu tư, trong đó 63% từng thua lỗ vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Dữ liệu của Công ty Tư vấn đầu tư quản lý tài sản (FIDT) - đơn vị tư vấn đầu tư và quản lý tài sản cũng cho thấy, kênh bất động sản cũng chiếm tới 60% trong cơ cấu tài sản của người dân Việt Nam và dự kiến vẫn duy trì tỷ lệ cao (khoảng 50%) vào năm 2030.

Vàng cũng được dự báo sẽ tiếp tục là kênh được ưu tiên đầu tư do đây vốn là lớp tài sản có ý nghĩa chống lạm phát tốt, tính thanh khoản cao, là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh nhiều biến động. Kênh vàng, bạc, kim loại quý vẫn chiếm khoảng 5% cơ cấu tài sản của người dân trong giai đoạn 2025-2030.

Lý giải về “khẩu vị” của nhà đầu tư hiện nay, ông Trần Vinh Quang - Tổng Giám đốc TVAM - nhận định, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia châu Á, tài sản đầu tư của người dân vẫn tập trung chủ yếu vào bất động sản và vàng. Đây là xu hướng mang tính, “gia truyền”, tồn tại qua nhiều thế hệ.

Tài sản đầu tư của người dân vẫn tập trung chủ yếu vào bất động sản và vàng.

Tuy nhiên, những điều chỉnh về chính sách và cơ chế thị trường được dự báo từng bước làm thay đổi cấu trúc phân bổ tài sản. Các sắc thuế, chi phí liên quan đến sở hữu, giao dịch và thừa kế bất động sản được dự báo có sự thay đổi. Tỷ trọng cho bất động sản có thể giảm dần. Trong khi đó, độ phân bổ vào thị trường chứng khoán vẫn ở mức thấp, còn dư địa.

Theo ông Quang, việc nhà đầu tư thích tự đầu tư là đặc điểm rất riêng của ngành tài chính. “Tôi hay nói vui rằng, không có ngành nghề nào mà “ai cũng nghĩ mình làm được” nhiều như đầu tư chứng khoán. Người châu Á có xu hướng tin rằng nếu người khác làm được thì mình cũng làm được, thậm chí làm tốt hơn. Đó là lý do tỷ lệ tự đầu tư ở châu Á cao hơn nhiều so với phương Tây.

Nếu nhìn vào số liệu thống kê, tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân thành công dài hạn trên thị trường chứng khoán rất thấp, thường dưới 10%, thậm chí có quan điểm cho rằng dưới 5% nếu xét trong chu kỳ 5 năm trở lên”, ông Quang nói.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - nhà sáng lập FIDT kiêm Phó Chủ tịch Chứng khoán APG - nêu dự báo tạu một diễn đàn đầu tư: Kênh cổ phiếu cũng dự kiến sẽ được phân bổ nhiều hơn trong giai đoạn tới (tăng từ 15% năm 2025 lên 20% vào năm 2030) khi mức độ phổ cập tăng, lợi nhuận hấp dẫn, tham gia dễ dàng và thanh khoản cao. Tương tự, trái phiếu cũng hấp dẫn hơn với người dân khi niềm tin của nhà đầu tư quay trở lại, mức lợi suất vượt trội so với lãi tiết kiệm (tăng từ 5% năm 2025 lên 10% vào năm 2030).

Ngoài ra, các lớp tài sản khác, đặc biệt là lớp tài sản mã hoá (crypto, token) dự kiến sẽ được phân bổ nhiều hơn trong giai đoạn tới (tăng lên khoảng 5% vào năm 2030). Ngược lại, tiền gửi có thể có xu hướng giảm dần (từ 15% năm 2025 xuống 10% năm 2030).