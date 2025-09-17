Điều gì sắp thay đổi vị thế của USD và vàng?

TPO - Theo ông Dilin Wu - chiến lược gia nghiên cứu tại Pepperstone, thị trường đang thách thức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đưa ra quan điểm ôn hòa quá mức. Câu hỏi lớn là liệu ông Powell có thể làm hài lòng các thị trường vốn đã nghiêng về quan điểm ôn hòa, hay trông chờ điều kiện chín muồi cho sự thay đổi vị thế ngắn hạn của cả USD và vàng.

Giá vàng giảm

Trong phiên giao dịch hôm nay (17/9), giá vàng giao ngay mất 0,2% xuống 3.681,23 USD/ounce, sau khi chạm mức cao lịch sử 3.702,95 USD/ounce trong phiên trước. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 12 giảm 0,2% còn 3.718,90 USD.

Tim Waterer - chuyên gia phân tích thị trường trưởng của KCM Trade - nhận định: “Giá vàng tăng lên 3.700 USD nhờ sự suy yếu của đồng USD và tin đồn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phát tín hiệu cắt giảm lãi suất tiếp theo trước cuối năm. Việc chốt lời quanh mức 3.700 USD khiến kim loại quý trở lại đà giảm. Nhưng nếu Fed đặc biệt ôn hòa, giá vàng có thể sẽ tăng thêm lần nữa”.

Chỉ số USD (DXY) nhích 0,1% sau khi rơi xuống mức thấp nhất hơn hai tháng trong phiên trước. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh vùng đáy hơn năm tháng.

Giá vàng chấm dứt đà lập đỉnh.

Dữ liệu công bố hôm 16/9 cho thấy doanh số bán lẻ Mỹ tháng 8 tăng mạnh hơn dự báo, trong khi thị trường lao động suy yếu và giá cả tăng vì thuế quan, làm dấy lên lo ngại về sức chi tiêu bền vững.

Fed được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuối ngày nhằm hỗ trợ thị trường lao động. Phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell được theo dõi sát sao để đánh giá tốc độ nới lỏng tiếp theo. Lãi suất thấp hơn thường làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng thỏi không sinh lời. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Powell “cắt giảm lãi suất lớn hơn”.

SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - cho biết lượng nắm giữ tăng 0,32% lên 979,95 tấn hôm 16/9, từ 976,80 tấn ngày 15/9.

Giá bạc giao ngay giảm 1,3% xuống 41,98 USD/ounce. Bạch kim tăng 0,1% lên 1.392,25 USD, palladium tăng 0,5% lên 1.182,21 USD.

Thế phòng thủ của USD và chứng khoán

Đồng USD vẫn ở thế phòng thủ, chứng khoán giảm nhẹ khi giới đầu tư toàn cầu chờ quyết định chính sách của Fed cùng tín hiệu nới lỏng trong tương lai.

Fed được dự báo hạ lãi suất chuẩn 0,25 điểm phần trăm xuống 4,00 - 4,25% sau cuộc họp chính sách. Trọng tâm thị trường dồn vào bình luận của Chủ tịch Fed Powell về triển vọng tiền tệ.

Đồng USD có xu hướng tăng nhẹ. Ảnh: Reuters.

“Thị trường đang thách thức Fed đưa ra quan điểm ôn hòa quá mức. Câu hỏi lớn là liệu Powell có thể làm hài lòng các thị trường vốn đã nghiêng về quan điểm ôn hòa, hay trông chờ điều kiện chín muồi cho sự thay đổi vị thế ngắn hạn của cả USD và vàng”, Dilin Wu - chiến lược gia nghiên cứu tại Pepperstone - nói.

Chỉ số USD tăng 0,1% lên 96,689 sau khi giảm 0,7% hôm 16/9 - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7. Đồng euro giảm 0,1% về 1,1857 USD/1 euro, sau khi chạm 1,1867 USD - mức cao nhất từ tháng 9/2021. Đồng USD gần như giữ yên so với đồng yên, ở mức 146,52 yên đổi 1 USD sau khi giảm 0,6% trong phiên trước.

Về thị trường chứng khoán, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản giảm 0,2% sau khi Phố Wall đóng cửa chìm trong sắc đỏ. Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,1% sau khi lập đỉnh kỷ lục hôm 16/9.

Hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 tăng 0,35%, DAX Đức tăng 0,4%, FTSE tăng 0,2%. S&P 500 e-minis của Mỹ nhích 0,1%.

Ở thị trường nhiên liệu, giá dầu thô Mỹ giảm 0,05% xuống 64,49 USD/thùng sau ba ngày tăng liên tiếp, trong bối cảnh Nga cảnh báo khả năng cắt giảm sản lượng sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng.