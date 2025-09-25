Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng tăng không ngừng

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (25/9), giá vàng thế giới quay đầu giảm. Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn tăng. Theo đó, giá vàng miếng SJC hơn 135 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn trên 132,3 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 300.000/lượng so với sáng qua.

Chỉ trong 2 ngày qua, giá vàng miếng SJC tăng hơn 2 triệu đồng/lượng.

V.jpg
Giá vàng miếng SJC tăng mạnh.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 129,3 - 132,3 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá ở mức 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới về mốc 3.744 USD/ounce, giảm 19 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 119,8 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,3 triệu đồng/lượng (mức độ chênh lệch sẽ thấp hơn nếu tính cả thuế, phí)

Giá vàng thế giới tiếp tục duy trì quanh vùng đỉnh gần đây, sau khi những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell làm gia tăng lo ngại về triển vọng tăng trưởng, lạm phát và chính sách lãi suất.

Giá vàng trong nước được dự báo tăng theo giá thế giới nhưng phụ thuộc nhiều vào nhu cầu của người dân. Theo đó, giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh, thậm chí lập kỷ lục mới vào cuối năm nay.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.186 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.

Giá USD ngân hàng giao dịch trong khoảng 26.195 - 26.445 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá USD hiện ở mốc 26.490 - 26.590 đồng/USD.

Ngọc Mai
#giá vàng trong nước #vàng SJC #vàng nhẫn #giá vàng thế giới #tỷ giá USD

Xem thêm

Cùng chuyên mục