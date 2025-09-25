Giá vàng tăng không ngừng

TPO - Sáng nay (25/9), giá vàng thế giới quay đầu giảm. Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn tăng. Theo đó, giá vàng miếng SJC hơn 135 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn trên 132,3 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 300.000/lượng so với sáng qua.

Chỉ trong 2 ngày qua, giá vàng miếng SJC tăng hơn 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 129,3 - 132,3 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá ở mức 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới về mốc 3.744 USD/ounce, giảm 19 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 119,8 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,3 triệu đồng/lượng (mức độ chênh lệch sẽ thấp hơn nếu tính cả thuế, phí)

Giá vàng thế giới tiếp tục duy trì quanh vùng đỉnh gần đây, sau khi những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell làm gia tăng lo ngại về triển vọng tăng trưởng, lạm phát và chính sách lãi suất.

Giá vàng trong nước được dự báo tăng theo giá thế giới nhưng phụ thuộc nhiều vào nhu cầu của người dân. Theo đó, giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh, thậm chí lập kỷ lục mới vào cuối năm nay.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.186 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.

Giá USD ngân hàng giao dịch trong khoảng 26.195 - 26.445 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá USD hiện ở mốc 26.490 - 26.590 đồng/USD.