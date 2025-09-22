Thủ tướng: Cân bằng cung cầu thị trường vàng nhưng không để trục lợi chính sách

TPO - Thủ tướng lưu ý có giải pháp khả thi để cân bằng cung - cầu thị trường vàng nhưng không để trục lợi chính sách; đồng thời có các giải pháp kiểm tra, thanh tra, giám sát ngăn chặn đầu tư, tích trữ, buôn lậu vàng.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách về ổn định kinh tế vĩ mô, kích cầu tiêu dùng và chính quyền địa phương 2 cấp.

Liên quan đến việc ứng phó chính sách thuế quan của Mỹ, Thủ tướng đề nghị tiếp tục cải thiện quan hệ thương mại với Mỹ trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; tiếp tục đa dạng hoá thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng với các khu vực, thị trường khác; cơ cấu lại thị trường xuất khẩu phù hợp tình hình…

Về thị trường bất động sản, người đứng đầu Chính phủ lưu ý triển khai các giải pháp tổng thể về cung - cầu, tài khoá, đất đai… Đặc biệt, nhu cầu chính đáng về nhà ở của người dân vẫn còn cao, cần thực hiện các giải pháp tăng cung.

Trên cơ sở đó, đẩy nhanh tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho các dự án bất động sản đang tồn đọng, chậm tiến độ; rà soát cắt giảm thủ tục hành chính trong đầu tư, xây dựng; đẩy mạnh hơn nữa nguồn cung nhà ở xã hội; kiểm soát tồn kho bất động sản.

Cân bằng cung - cầu thị trường vàng nhưng không để trục lợi chính sách

Về các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kích cầu tiêu dùng, kết luận nêu rõ việc thường xuyên quan tâm kiểm soát toàn diện rủi ro của nền kinh tế. Tiếp tục mở rộng chính sách tài khoá có trọng tâm, trọng điểm, điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện cấu trúc và hiện đại hóa thị trường chứng khoán; giữ ổn định lãi suất đồng tiền Việt Nam; tăng cường xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ, đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế để duy trì thặng dư thương mại.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu có giải pháp khả thi để cân bằng cung - cầu thị trường vàng nhưng không để trục lợi chính sách; kiểm tra, thanh tra, giám sát ngăn chặn đầu tư, tích trữ, buôn lậu vàng.

Về chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng chỉ đạo tập trung nghiên cứu các giải pháp giải tỏa áp lực công việc cho cấp cơ sở; tăng cường năng lực quản lý của cán bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số; tiếp tục sắp xếp đội ngũ cán bộ hợp lý; đề cao tinh thần yêu nước, vì nhân dân phục vụ.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh tập huấn cho cán bộ cấp cơ sở về những việc cần làm ngay; nhanh chóng phân cấp, phân quyền cho địa phương đi đôi với phân bổ nguồn lực; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu sử dụng, khai thác hợp lý, hiệu quả trụ sở hành chính các cơ quan sau sắp xếp, sáp nhập, nhất là tháo gỡ các pháp lý cho việc sử dụng các trụ sở này.