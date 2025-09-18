Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng đồng loạt đứng im

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (18/9), giá vàng trong nước đồng loạt đứng im. Theo đó, vàng miếng SJC duy trì ở mức cao, hơn 132 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn giá cao nhất trên 130 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cũng đồng loạt giữ nguyên giá bán vàng miếng ở mốc 132,3 triệu đồng/lượng.

v.jpg
Giá vàng đứng im ở mức cao.

Giá vàng nhẫn cũng đứng im ở mức cao. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 127,6 - 130,6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giá 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng.

Thời điểm này, người dân vẫn khó mua vàng vì nguồn cung chưa cải thiện. Nhiều người dân hy vọng ngày 10/10 tới đây khi Nghị định 232 có hiệu lực, nguồn cung sẽ tăng mạnh.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.665 USD/ounce, giảm 28 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở ở mức 25.198 đồng/USD, giảm 10 đồng so với sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.937 - 26.458 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.998 - 26.418 đồng/USD, giảm 8 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

Giá USD tại ngân hàng giao dịch ở mức 26.158 - 26.468 đồng/USD, không đổi so với sáng qua.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD trong khoản 26.440 - 26.540 đồng/USD mua - bán, tiếp đà giảm 10 đồng so với sáng qua.

Khoảng cách giữa giá USD ngân hàng và trên thị trường tự do dần thu hẹp.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng trong nước #giá vàng thế giới #vàng SJC #giá vàng nhẫn #thị trường vàng #tỷ giá USD

Xem thêm

Cùng chuyên mục