Giá vàng đồng loạt đứng im

TPO - Sáng nay (18/9), giá vàng trong nước đồng loạt đứng im. Theo đó, vàng miếng SJC duy trì ở mức cao, hơn 132 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn giá cao nhất trên 130 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cũng đồng loạt giữ nguyên giá bán vàng miếng ở mốc 132,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đứng im ở mức cao.

Giá vàng nhẫn cũng đứng im ở mức cao. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 127,6 - 130,6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giá 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng.

Thời điểm này, người dân vẫn khó mua vàng vì nguồn cung chưa cải thiện. Nhiều người dân hy vọng ngày 10/10 tới đây khi Nghị định 232 có hiệu lực, nguồn cung sẽ tăng mạnh.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.665 USD/ounce, giảm 28 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở ở mức 25.198 đồng/USD, giảm 10 đồng so với sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.937 - 26.458 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.998 - 26.418 đồng/USD, giảm 8 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

Giá USD tại ngân hàng giao dịch ở mức 26.158 - 26.468 đồng/USD, không đổi so với sáng qua.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD trong khoản 26.440 - 26.540 đồng/USD mua - bán, tiếp đà giảm 10 đồng so với sáng qua.

Khoảng cách giữa giá USD ngân hàng và trên thị trường tự do dần thu hẹp.