Kinh tế

Giá vàng SJC tiếp tục giảm trong tuần này?

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (15/9), giá vàng miếng SJC ở mức 131,1 triệu đồng/lượng. Nhiều dự báo, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm trong tuần này ngang với giá vàng nhẫn.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với hôm qua nhưng giảm 4,3 triệu đồng/lượng so với tuần trước.

Nguyên nhân vàng giảm giá đến từ các động thái quyết liệt về điều chỉnh thị trường vàng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, khi giá vàng SJC tăng nóng và vượt xa so với giá vàng thế giới.

v1-8201-165.jpg
Giá vàng miếng SJC thu hẹp khoảng cách với vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp giữ nguyên niêm yết so với hôm qua nhưng có mức giảm hơn 2 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường 127 - 130 triệu đồng/lượng; thương hiệu vàng Phú Quý niêm yết 125,5 - 128,5 triệu đồng/lượng…

Như vậy, giá vàng miếng SJC thu hẹp khoảng cách với vàng nhẫn chỉ còn 1,1 - 2,1 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu thay vì 4 - 5 triệu đồng/lượng như trước đây.

Nhiều ý kiến cho rằng, tuần này, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm về ngang giá vàng nhẫn và tiếp tục thu hẹp mức chênh với thế giới.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới quanh mức 3.637 USD/ounce, giảm 6 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương hơn 116 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.216 đồng/USD. Giá USD ở các ngân hàng thương mại quanh mốc 26.196 - 26.476 đồng/USD mua - bán.

Ngọc Mai
#Giá vàng SJC #vàng nhẫn #giá vàng giảm #thị trường vàng Việt Nam #giá vàng thế giới #tỷ giá USD #thị trường vàng tuần này

