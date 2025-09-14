Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Giá vàng tiếp tục giảm

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (14/9), giá vàng trong nước tiếp đà giảm. Theo đó, vàng miếng SJC về sát mốc 131 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất 130 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với đầu giờ sáng qua.

Thậm chí có doanh nghiệp còn giảm sâu giá mua vào vàng miếng SJC như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý còn 127,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC liên tục giảm thu hẹp khoảng cách với vàng nhẫn còn 1,1 - 2 triệu đồng/lượng tuỳ thương hiệu.

Giá vàng nhẫn cũng trong xu hướng giảm. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường 127 - 130 triệu đồng/lượng; thương hiệu vàng Phú Quý niêm yết 125,5 - 128,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới quanh mức 3.643 USD/ounce. Giá vàng thế giới tương đương hơn 116 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.216 đồng/USD. Giá USD ở các ngân hàng thương mại quanh mốc 26.196 - 26.476 đồng/USD mua - bán.

Tại báo cáo thị trường tiền tệ mới công bố, Chứng khoán MB (MBS) cho biết, chỉ số sức mạnh USD (DXY) tiếp tục trượt dốc trong tháng 8, dưới áp lực từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất và căng thẳng chính trị tại Mỹ.

Đến cuối tháng 8, chỉ số này còn 97,7 điểm, tương đương mức giảm 1,4% so với đầu tháng và 10,6% kể từ đầu năm. Mặc dù DXY giảm, tỷ giá USD tại Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trong tháng 8.

Theo MBS, nguyên nhân chính đến từ nhu cầu ngoại tệ trong nước gia tăng, đặc biệt khi các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu nguyên vật liệu cho mùa sản xuất cuối năm. Bên cạnh đó, xu hướng găm giữ USD trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng cũng góp phần tạo sức ép lên tỷ giá.

Trước diễn biến này, Ngân hàng Nhà nước đã can thiệp bằng cách bán ra khoảng 1,5 tỷ USD trong hai ngày 25-26/8 thông qua hợp đồng kỳ hạn 180 ngày (có hủy ngang) cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm, với giá 26.550 đồng/USD.

"Đây được đánh giá là biện pháp linh hoạt, vừa giúp ổn định tâm lý thị trường, vừa bảo toàn dự trữ ngoại hối trong trường hợp các ngân hàng hủy giao dịch khi áp lực tỷ giá giảm về sau", MBS đánh giá.

Ngọc Mai
