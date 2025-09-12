Mua vàng buông tay mất ngay 4 triệu đồng/lượng

TPO - Chiều nay (12/9), giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm mạnh. Chỉ sau 2 ngày, giá vàng miếng SJC giảm hơn 4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng đang trong xu hướng giảm mạnh.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 128,4 - 131,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,9 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji… cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 131,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh thu hẹp khoảng cách với vàng nhẫn.

Như vậy, chỉ trong 2 ngày, giá vàng miếng SJC giảm 4,2 triệu đồng/lượng mua vào và 3,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng đang trong xu hướng giảm mạnh. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 125 - 128 triệu đồng/lượng, tức giảm 1,6 triệu đồng/lượng. Đây là mức biến động hiếm thấy với dòng sản phẩm vốn ổn định hơn so với vàng miếng.

Các thương hiệu vàng khác như PNJ, Doji và Phú Quý cũng đồng loạt hạ giá bán vàng nhẫn thêm từ 700.000 đồng đến 1,1 triệu đồng/lượng, đưa giá giao dịch về vùng 128,7-129,2 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục giữ giá mặt hàng này cao nhất thị trường ở 130 triệu đồng/lượng bán ra

Trên thị trường thế giới, giá vàng quanh mức 3.640 USD/ounce. Giá vàng quốc tế quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 116 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 15 triệu/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 13-14 triệu đồng/lượng.

Mới đây nhất, tại Công điện 161 ngày 11/9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo tình hình, giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, tỷ giá. Việc báo cáo Thủ tướng, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc phải trước ngày 14/9. Trên cơ sở đó, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc sẽ họp với Thống đốc, Phó thống đốc phụ trách và các bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.