Giá vàng SJC bất ngờ giảm hơn 2 triệu đồng/lượng

TPO - Sáng nay (12/9), giá vàng miếng SJC tiếp đà giảm mạnh hơn 2 triệu đồng/lượng về sát mốc 133 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước thu hẹp khoảng cách với thế giới.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 130 - 133,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2,3 triệu đồng/lượng mua vào 2 triệu đồng/lượng bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 133,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC quay đầu giảm mạnh.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 127 - 130 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.632 USD/ounce, giảm 12 USD so với sáng qua.

Trước đó hai ngày, giá vàng thế giới từng lập kỷ lục 3.674 USD/ ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện, giá vàng SJC và thế giới tương đương 116 triệu đồng/lượng.

Mức chênh giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế là hơn 16 triệu đồng/ lượng, hạ nhiệt so với tuần trước.

Từ ngày 10/10, cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng sẽ được xóa bỏ, theo Nghị định 232 vừa ban hành.

Thay vào đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp phép mua bán, kinh doanh mặt hàng này cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện. Tại cuộc họp triển khai nghị định này hôm 10/9, Ngân hàng nhà nước cho biết đang nghiên cứu việc lập sàn giao dịch vàng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cùng các bộ ngành, địa phương thanh, kiểm tra, bảo đảm thị trường vàng an toàn và không để biến động giá ảnh hưởng đến ổn định tài chính, tiền tệ, kinh tế vĩ mô.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.221 đồng/USD, đứng im so với hôm qua nhưng giảm 27 đồng so với tuần trước. Vietcombank niêm yết tỷ giá USD tại 26.162 - 26.482 đồng/USD mua -bán. BIDV niêm yết giá USD 26.215 - 26.482 đồng.