Thủ tướng yêu cầu báo cáo tình hình lãi suất, giá vàng, chứng khoán

TPO - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỷ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản, đề xuất giải pháp quản lý, báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trước ngày 14/9.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện ngày 11/9 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình và giải pháp quản lý, điều hành thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán.

Công điện được gửi tới Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỷ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản; đề xuất giải pháp quản lý, báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trước ngày 14/9.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng sẽ họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thống đốc phụ trách và các bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo về tình hình thị trường chứng khoán (cổ phiếu, phái sinh, trái phiếu) và đề xuất giải pháp quản lý, báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trước ngày 15/9.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng sẽ họp với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng phụ trách và các Bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.