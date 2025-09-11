Giá vàng quay đầu giảm

TPO - Sáng nay (11/9), giá vàng trong nước đồng loạt giảm. Theo đó, vàng miếng SJC lùi về sát mốc 135 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn hơn 131 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 133,3 - 135,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji… đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC về mốc 135,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo giá vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 128,2 - 131,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng. Cũng giảm mức tương đương, Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn quanh mốc 130 - 131 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.644 USD/ounce, tăng 9 USD so với sáng qua.

Mới đây, tại cuộc họp với các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, nhằm triển khai Nghị định 232 về kinh doanh vàng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng cho biết, cơ quan này đang gấp rút ban hành văn bản hướng dẫn, trong đó quy định cụ thể hồ sơ đăng ký để cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng.

"Việc này nhằm giúp doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nhanh chóng tham gia thị trường, đưa nghị định mới vào thực tiễn", ông Phạm Quang Dũng chia sẻ.

Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm thị trường vàng vận hành an toàn, lành mạnh, không để biến động giá gây ảnh hưởng đến ổn định tài chính, tiền tệ và kinh tế vĩ mô.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, đã chỉ đạo giám đốc chi nhánh khu vực phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai thanh tra, kiểm tra đột xuất một số doanh nghiệp kinh doanh vàng. Nội dung tập trung vào việc chấp hành pháp luật về kinh doanh vàng, chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, phòng chống rửa tiền và ngăn chặn các hành vi thao túng, găm hàng, buôn lậu, đầu cơ trục lợi.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cùng Bộ Tài chính và các bộ, ngành khác được giao nghiên cứu cơ chế, chính sách đồng bộ để thúc đẩy phát triển thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ. Đồng thời, xem xét giải pháp phát triển các kênh đầu tư thay thế để huy động nguồn lực vàng trong dân vào phát triển kinh tế. Chính sách thuế phù hợp với giao dịch mua bán vàng cũng sẽ được nghiên cứu nhằm nâng cao tính minh bạch và phục vụ quản lý.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 25.221 đồng/USD, giảm 15 đồng so với sáng qua. Giá USD tại ngân hàng giảm về quanh mốc 26.192 - 26.482 đồng/USD.