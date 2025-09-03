Vàng thế giới cao kỷ lục, giá trong nước tăng giảm ra sao?

TPO - Sáng nay (3/9), giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC vẫn đứng im còn vàng nhẫn tăng mạnh lên gần 128 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với hôm qua. Đây cũng là mốc đỉnh lịch sử của giá vàng này đến thời điểm hiện tại.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giữ nguyên giá bán vàng miếng SJC ở mức 130,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tăng rất mạnh thu hẹp khoảng cách với vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 127,7 - 127,7 triệu đồng/lượng mua - bán, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn tăng mạnh theo giá vàng thế giới.

Vàng nhẫn PNJ mua vào ở mức 124,5 - 127,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 124,5 - 127,5 triệu đồng/lượng , tăng 2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.529 USD/ounce, tăng 48 USD/ounce so với sáng qua lên mức cao nhất mọi thời đại.

Các yếu tố vĩ mô và địa chính trị vẫn duy trì triển vọng tích cực cho giá vàng trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, với diễn biến tăng nóng hiện nay, nhà đầu tư nên phân bổ hợp lý, tránh tâm lý “mua đuổi”, ưu tiên tích lũy lâu dài thay vì lướt sóng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.240 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD ở mức 26.142 - 26.502 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.600 - 26.700 đồng/USD mua - bán.