Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Vàng thế giới cao kỷ lục, giá trong nước tăng giảm ra sao?

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (3/9), giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC vẫn đứng im còn vàng nhẫn tăng mạnh lên gần 128 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với hôm qua. Đây cũng là mốc đỉnh lịch sử của giá vàng này đến thời điểm hiện tại.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giữ nguyên giá bán vàng miếng SJC ở mức 130,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tăng rất mạnh thu hẹp khoảng cách với vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 127,7 - 127,7 triệu đồng/lượng mua - bán, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vang.jpg
Giá vàng nhẫn tăng mạnh theo giá vàng thế giới.

Vàng nhẫn PNJ mua vào ở mức 124,5 - 127,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 124,5 - 127,5 triệu đồng/lượng , tăng 2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.529 USD/ounce, tăng 48 USD/ounce so với sáng qua lên mức cao nhất mọi thời đại.

Các yếu tố vĩ mô và địa chính trị vẫn duy trì triển vọng tích cực cho giá vàng trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, với diễn biến tăng nóng hiện nay, nhà đầu tư nên phân bổ hợp lý, tránh tâm lý “mua đuổi”, ưu tiên tích lũy lâu dài thay vì lướt sóng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.240 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD ở mức 26.142 - 26.502 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.600 - 26.700 đồng/USD mua - bán.

Ngọc Mai
#giá vàng thế giới #giá vàng trong nước #vàng SJC #vàng nhẫn #giá vàng lịch sử #tài chính #đầu tư vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục