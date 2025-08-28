Đã 'bốc thuốc' cho thị trường vàng, vì sao giá vẫn sôi sục tăng?

TPO - Bất chấp nghị định mới về xoá bỏ độc quyền vàng miếng SJC vừa được ban hành, giá loại vàng này vẫn tiếp tục tăng, phá vỡ các kỷ lục đã lập trước đó. Đáng chú ý, giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn giá vàng thế giới gần 20 triệu đồng/lượng có thể gây ra nhiều hệ luỵ…

Giá vàng vẫn tăng phi mã

Trong phiên giao dịch sáng nay (28/8), giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng lên mốc kỷ lục mới. Có doanh nghiệp đã niêm yết giá bán SJC ở mức 129,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC liên tục tăng giá từ đầu tháng 8 đến nay, bất chấp nghị định mới về xoá bỏ độc quyền vàng miếng.

Cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (phường Nguyễn Du, Hà Nội) đông người mua trong sáng 28/8.

Giá vàng nhẫn cũng lập kỷ lục mới. Có doanh nghiệp niêm yết ở mức 119,9 - 122,9 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với giá niêm yết lúc đầu giờ sáng.

Sau 2 ngày Nghị định 232 về xoá bỏ độc quyền vàng miếng được Chính phủ ban hành, thay vì thị trường hạ nhiệt, giá vàng trong nước mỗi ngày lại lập kỷ lục mới. Giá vàng miếng SJC một mình một chợ cao hơn giá vàng nhẫn các thương hiệu khác từ 5 đến 6 triệu đồng/lượng. Thậm chí, vàng miếng SJC còn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi - cho biết, ở cấp độ thị trường, trong ngắn hạn chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khó có thể xóa ngay. Nguồn cung chưa kịp đa dạng, trong khi tâm lý đầu cơ và yếu tố thương hiệu vẫn khiến vàng miếng SJC được định giá cao. Do đó, giá có thể còn biến động và chưa phản ánh đầy đủ cung - cầu thực.

Theo ông Huy, về dài hạn, khi nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia sản xuất, cạnh tranh về giá và chất lượng dịch vụ sẽ rõ hơn, thị trường vàng vì thế mà minh bạch hơn; chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới sẽ từng bước được thu hẹp.

“Về tổng thể, Nghị định 232 sẽ mở ra một giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ như: Doanh nghiệp nhỏ tái định vị; SJC từ thế độc quyền sang thương hiệu dẫn dắt, còn doanh nghiệp lớn mới sẽ nổi lên như đối trọng với doanh nghiệp lớn đã tồn tại từ lâu, góp phần làm cân bằng thị trường. Đây là cơ sở để kiến tạo thị trường vàng hiện đại, cạnh tranh và bền vững”, ông Huy nhận định.

'Xoá bỏ độc quyền là điều tốt nhưng chưa phải tất cả'

Suốt thời gian qua, vì nguồn cung vàng hạn chế, giá vàng trong nước luôn tăng “nóng”. Hồi tháng 4, giá vàng thế giới khoảng 3.400 USD/ounce, giá vàng miếng SJC là 124 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng quốc tế ở mức 3.380 USD/ounce, giá vàng miếng SJC lên hơn 129 triệu đồng/lượng, mức cao nhất trong lịch sử. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới lại nới rộng lên 20 triệu đồng/lượng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả, Bộ Tài chính - cho rằng: “Rất hoan nghênh Nghị định 232 về xoá bỏ độc quyền vàng miếng nhưng tôi cho rằng, chưa triệt để. Chúng ta nhiều lần kiến nghị thay đổi hoàn toàn Nghị định 24 chứ không chỉ sửa đổi vài điều. Việc xoá bỏ độc quyền là điều tốt nhưng chưa phải tất cả".

Ông Long phân tích, việc mở rộng cho các đơn vị kinh doanh vàng miếng đa dạng thị trường nhưng lại quy định quá chặt về vốn điều lệ doanh nghiệp lên đến 1.000 tỷ đồng còn ngân hàng 50.000 tỷ đồng. Thậm chí, các đơn vị phải không trong diện bị xử phạt hành chính về kinh doanh vàng hoặc bị phạt nhưng đã khắc phục xong hậu quả. Họ cũng cần có quy định nội bộ về sản xuất vàng miếng như quy trình nhập nguyên liệu, sản xuất, giám sát, kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Các doanh nghiệp trên thị trường đủ điều kiện tham gia được rất ít nhưng lại bị ràng buộc về quy định xử phạt. Theo đó, những doanh nghiệp như Công ty Vàng bạc đá Quý Sài Gòn, Phú Nhuận... vừa bị thanh tra xử phạt cũng không được tham gia, thị trường lại càng thu hẹp.

Như vậy, chỉ còn nhóm ngân hàng có vốn nhà nước chi phối đủ điều kiện tham gia thị trường. Trong khi đó, những ngân hàng này chịu sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước và việc nhập vàng ra sao, đơn vị chủ quản cũng cần cân nhắc trong bối cảnh tỷ giá tăng.

"Giá vàng trong nước vẫn tăng bởi người dân chưa thấy tác động của nghị định mới, khả năng có thể thay đổi được nguồn cung thị trường. Hiện nay, điều đáng quan ngại khi giá vàng trong nước nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới lên đến 20 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giá lớn giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới là động lực khiến buôn lậu vàng tồn tại, gây thất thoát ngoại tệ và ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối quốc gia", ông Long nói và cho rằng, nếu không mở rộng sàn giao dịch vàng thu hút nhà đầu tư thì việc quản lý thị trường vàng rất khó.

Vị chuyên gia nhấn mạnh, việc thiết lập một mô hình sàn giao dịch vàng tại Việt Nam là cần thiết, nhưng phải tiếp cận từng bước, bài bản, minh bạch và chuyên nghiệp. Mô hình “sàn vàng quốc gia - giao dịch tập trung - giám sát chặt - doanh nghiệp vận hành” là một hướng đi phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay, vừa bảo đảm ổn định vĩ mô, vừa đảm bảo quyền tự do giao dịch hợp pháp của người dân trong khuôn khổ thị trường có tổ chức.