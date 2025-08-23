Giá SJC bất động, vàng nhẫn vọt tăng

TPO - Sáng nay (23/8), giá vàng nhẫn tiếp tục tăng trong khi vàng miếng SJC đứng im ở đỉnh cao trên mốc 125 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 124,4 - 125,4 triệu đồng/lượng, mua vào - bán ra, đứng im ở đỉnh cao so với hôm qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mức 125,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng nhưng vẫn thấp hơn vàng miếng từ 4 - hơn 5 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 117,6 - 120,6 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 117,2 - 120,2 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.371 USD/ounce, tăng 33 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.298 đồng/USD, tăng 25 đồng so với hôm qua. Đây cũng là mức cao nhất kể từ khi cơ chế này được áp dụng vào đầu năm 2016. So với cuối tháng 7, tỷ giá trung tâm đã tăng tới 70 đồng.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép mua - bán USD trong vùng 24.033 - 26.563 đồng/USD.

Đáng ngạc nhiên, sau khi tăng mạnh, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại sáng nay lại quay đầu giảm

Cụ thể, tại Vietcombank - ngân hàng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống niêm yết giá USD ở mức 26.130 - 26.520 đồng/USD mua - bán, giảm 40 đồng so với hôm qua.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do hôm nay giao dịch 26.510 - 26.580 đồng/USD mua - bán.

Giá USD trên thị trường chính thức và thị trường chợ đen thu hẹp còn 60 đồng.