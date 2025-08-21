Giá vàng tăng vù vù, USD phá đỉnh

TPO - Sau khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay (21/8), giá vàng SJC tiếp tục phá vỡ kỷ lục cũ, tăng lên mốc 125,4 triệu đồng/lượng. Giá USD tại các ngân hàng tăng lên đỉnh mới, vượt mốc 26.500 đồng/USD.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 124,4 – 125,4 triệu đồng/lượng, mua vào - bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Doji, PNJ cũng đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC mức trên cả 2 chiều mua - bán.

Riêng, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua vào thấp hơn các thương hiệu trên 1 triệu đồng/lượng. Còn Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá mua vào cao hơn 400.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC liên tục lập kỷ lục trong tháng 8 từ mốc 124 triệu đồng/lượng lên trên 125 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC tăng hơn 40 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn các thương hiệu cũng tăng nửa triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 117,3 - 119,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng chiều mua và bán; Phú Quý niêm yết 117 - 120 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng cả 2 chiều; Doji giao dịch ở mức 117,3 - 120,3 triệu đồng/lượng…

Gần đây, giá vàng miếng trong nước có xu hướng tăng nhanh hơn so với thị trường quốc tế. Hiện, chênh lệch giá vàng miếng và quốc tế lên hơn 18 triệu đồng/lượng.

Giá vàng, USD đang ở đỉnh cao.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.263 đồng/USD, tăng 8 đồng so với hôm qua. Đây là mức cao nhất kể từ khi cơ chế này được áp dụng vào đầu năm 2016.

Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng được điều chỉnh tăng 7 đồng ở chiều mua và 9 đồng ở chiều bán, niêm yết ở mức 24.050-26.476 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD được điều chỉnh lên mức cao kỷ lục, chính thức cán mốc 26.500 đồng/USD. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá USD 26.110-26.500 đồng/USD (mua - bán), tăng 20 đồng so với sáng qua.

BIDV cũng tăng giá USD thêm 20 đồng, đẩy giá mua - bán lên mức 26.140-26.500 đồng/USD.

VietinBank đưa giá USD lên mức 26.151-26.511 đồng/USD, tăng 24 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.510 - 26.580 đồng/USD.