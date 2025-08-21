Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng tăng vù vù, USD phá đỉnh

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay (21/8), giá vàng SJC tiếp tục phá vỡ kỷ lục cũ, tăng lên mốc 125,4 triệu đồng/lượng. Giá USD tại các ngân hàng tăng lên đỉnh mới, vượt mốc 26.500 đồng/USD.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 124,4 – 125,4 triệu đồng/lượng, mua vào - bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Doji, PNJ cũng đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC mức trên cả 2 chiều mua - bán.

Riêng, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua vào thấp hơn các thương hiệu trên 1 triệu đồng/lượng. Còn Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá mua vào cao hơn 400.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC liên tục lập kỷ lục trong tháng 8 từ mốc 124 triệu đồng/lượng lên trên 125 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC tăng hơn 40 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn các thương hiệu cũng tăng nửa triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 117,3 - 119,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng chiều mua và bán; Phú Quý niêm yết 117 - 120 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng cả 2 chiều; Doji giao dịch ở mức 117,3 - 120,3 triệu đồng/lượng…

Gần đây, giá vàng miếng trong nước có xu hướng tăng nhanh hơn so với thị trường quốc tế. Hiện, chênh lệch giá vàng miếng và quốc tế lên hơn 18 triệu đồng/lượng.

va.jpg
Giá vàng, USD đang ở đỉnh cao.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.263 đồng/USD, tăng 8 đồng so với hôm qua. Đây là mức cao nhất kể từ khi cơ chế này được áp dụng vào đầu năm 2016.

Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng được điều chỉnh tăng 7 đồng ở chiều mua và 9 đồng ở chiều bán, niêm yết ở mức 24.050-26.476 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD được điều chỉnh lên mức cao kỷ lục, chính thức cán mốc 26.500 đồng/USD. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá USD 26.110-26.500 đồng/USD (mua - bán), tăng 20 đồng so với sáng qua.

BIDV cũng tăng giá USD thêm 20 đồng, đẩy giá mua - bán lên mức 26.140-26.500 đồng/USD.

VietinBank đưa giá USD lên mức 26.151-26.511 đồng/USD, tăng 24 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.510 - 26.580 đồng/USD.

Ngọc Mai
#giá vàng #USD ngân hàng #tỷ giá #vàng SJC #giá vàng thế giới #giá USD tăng

Xem thêm

Cùng chuyên mục